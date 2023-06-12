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На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 12.06.2023
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08:55 12.06.2023 (обновлено: 13:02 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/zelenskiy-1877593693.html
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 12.06.2023
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией, считает автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T08:55
2023-06-12T13:02
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией, считает автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.По его словам, украинский лидер использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился на Западе. С помощью громких драматичных заявлений и обещаний оплатить победу "слезами и кровью" Зеленский приобрел союзников на Западе, но потерял собственную армию, уверен журналист.&quot;В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв. На Украине погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее&quot;, — пояснил Мини.В субботу Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского

Il Fatto Quotidiano: Зеленский испытывает лицемерное удовольствие от конфликта с Россией

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией, считает автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.
По его словам, украинский лидер использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился на Западе. С помощью громких драматичных заявлений и обещаний оплатить победу "слезами и кровью" Зеленский приобрел союзников на Западе, но потерял собственную армию, уверен журналист.
«

"В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв. На Украине погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее", — пояснил Мини.

В субботу Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.
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