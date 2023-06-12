https://ria.ru/20230612/zelenskiy-1877593693.html
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 12.06.2023
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией, считает автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T08:55
2023-06-12T08:55
2023-06-12T13:02
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией, считает автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.По его словам, украинский лидер использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился на Западе. С помощью громких драматичных заявлений и обещаний оплатить победу "слезами и кровью" Зеленский приобрел союзников на Западе, но потерял собственную армию, уверен журналист."В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв. На Украине погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее", — пояснил Мини.В субботу Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877588828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
Il Fatto Quotidiano: Зеленский испытывает лицемерное удовольствие от конфликта с Россией