https://ria.ru/20230612/zelenskiy-1877593693.html

На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского

На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 12.06.2023

На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией, считает автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:55

2023-06-12T08:55

2023-06-12T13:02

в мире

украина

россия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией, считает автор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини.По его словам, украинский лидер использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился на Западе. С помощью громких драматичных заявлений и обещаний оплатить победу "слезами и кровью" Зеленский приобрел союзников на Западе, но потерял собственную армию, уверен журналист."В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв. На Украине погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее", — пояснил Мини.В субботу Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877588828.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, россия, владимир зеленский