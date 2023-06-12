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США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля - РИА Новости, 12.06.2023
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14:49 12.06.2023 (обновлено: 15:55 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/yunesko-1877640432.html
США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля
США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля - РИА Новости, 12.06.2023
США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля
Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО о желании возобновить членство, сообщила глава организации Одри Азуле, ее слова приводит агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:49
2023-06-12T15:55
в мире
сша
одри азуле
юнеско
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ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО о желании возобновить членство, сообщила глава организации Одри Азуле, ее слова приводит агентство Франс Пресс.&quot;США под президентством Джо Байдена подали официальный запрос вновь стать членом ЮНЕСКО, которую они покинули при Дональде Трампе&quot;, — говорится в заявлении.Агентство ссылается на письмо заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам управления и ресурсов Ричарда Вермы, в котором он просит реинтегрировать страну в организацию. "От имени Государственного департамента США я хотел бы вас проинформировать, что США имеют честь представить план по возвращению в ЮНЕСКО", — говорится в тексте, адресованном Азуле.Как накануне сообщал портал Axios, уведомление сделали в частном порядке. США намерены восстановить свой статус членства в ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении. План по возвращению согласовали в результате долгих переговоров между Госдепом и представителями организации. Среди прочего он содержит график выплат задолженностей Вашингтона, отмечает издание. В начале текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления членства Соединенные Штаты намерены платить взносы вовремя.
https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html
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в мире, сша, одри азуле, юнеско
В мире, США, Одри Азуле, ЮНЕСКО
США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля

Глава ЮНЕСКО Азуле: США планируют возобновить членство в организации с июля

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО о желании возобновить членство, сообщила глава организации Одри Азуле, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
«

"США под президентством Джо Байдена подали официальный запрос вновь стать членом ЮНЕСКО, которую они покинули при Дональде Трампе", — говорится в заявлении.

Агентство ссылается на письмо заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам управления и ресурсов Ричарда Вермы, в котором он просит реинтегрировать страну в организацию.
"От имени Государственного департамента США я хотел бы вас проинформировать, что США имеют честь представить план по возвращению в ЮНЕСКО", — говорится в тексте, адресованном Азуле.
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Как накануне сообщал портал Axios, уведомление сделали в частном порядке.
США намерены восстановить свой статус членства в ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении. План по возвращению согласовали в результате долгих переговоров между Госдепом и представителями организации. Среди прочего он содержит график выплат задолженностей Вашингтона, отмечает издание.
В начале текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления членства Соединенные Штаты намерены платить взносы вовремя.
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