https://ria.ru/20230612/yunesko-1877640432.html

США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля

США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля - РИА Новости, 12.06.2023

США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля

Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО о желании возобновить членство, сообщила глава организации Одри Азуле, ее слова приводит агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:49

2023-06-12T14:49

2023-06-12T15:55

в мире

сша

одри азуле

юнеско

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ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО о желании возобновить членство, сообщила глава организации Одри Азуле, ее слова приводит агентство Франс Пресс."США под президентством Джо Байдена подали официальный запрос вновь стать членом ЮНЕСКО, которую они покинули при Дональде Трампе", — говорится в заявлении.Агентство ссылается на письмо заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам управления и ресурсов Ричарда Вермы, в котором он просит реинтегрировать страну в организацию. "От имени Государственного департамента США я хотел бы вас проинформировать, что США имеют честь представить план по возвращению в ЮНЕСКО", — говорится в тексте, адресованном Азуле.Как накануне сообщал портал Axios, уведомление сделали в частном порядке. США намерены восстановить свой статус членства в ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении. План по возвращению согласовали в результате долгих переговоров между Госдепом и представителями организации. Среди прочего он содержит график выплат задолженностей Вашингтона, отмечает издание. В начале текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления членства Соединенные Штаты намерены платить взносы вовремя.

https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862573995.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, одри азуле, юнеско