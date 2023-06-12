https://ria.ru/20230612/yunesko-1877640432.html
США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля
США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля - РИА Новости, 12.06.2023
США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля
Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО о желании возобновить членство, сообщила глава организации Одри Азуле, ее слова приводит агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:49
2023-06-12T14:49
2023-06-12T15:55
в мире
сша
одри азуле
юнеско
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ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО о желании возобновить членство, сообщила глава организации Одри Азуле, ее слова приводит агентство Франс Пресс."США под президентством Джо Байдена подали официальный запрос вновь стать членом ЮНЕСКО, которую они покинули при Дональде Трампе", — говорится в заявлении.Агентство ссылается на письмо заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам управления и ресурсов Ричарда Вермы, в котором он просит реинтегрировать страну в организацию. "От имени Государственного департамента США я хотел бы вас проинформировать, что США имеют честь представить план по возвращению в ЮНЕСКО", — говорится в тексте, адресованном Азуле.Как накануне сообщал портал Axios, уведомление сделали в частном порядке. США намерены восстановить свой статус членства в ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении. План по возвращению согласовали в результате долгих переговоров между Госдепом и представителями организации. Среди прочего он содержит график выплат задолженностей Вашингтона, отмечает издание. В начале текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления членства Соединенные Штаты намерены платить взносы вовремя.
https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, одри азуле, юнеско
В мире, США, Одри Азуле, ЮНЕСКО
США планируют вновь стать членом ЮНЕСКО с июля
Глава ЮНЕСКО Азуле: США планируют возобновить членство в организации с июля
ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости.
Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО о желании возобновить членство, сообщила глава организации Одри Азуле, ее слова приводит агентство Франс Пресс
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«
"США под президентством Джо Байдена подали официальный запрос вновь стать членом ЮНЕСКО, которую они покинули при Дональде Трампе", — говорится в заявлении.
Агентство ссылается на письмо заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам управления и ресурсов Ричарда Вермы, в котором он просит реинтегрировать страну в организацию.
"От имени Государственного департамента США я хотел бы вас проинформировать, что США имеют честь представить план по возвращению в ЮНЕСКО", — говорится в тексте, адресованном Азуле.
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Как накануне сообщал портал Axios, уведомление сделали в частном порядке.
США намерены восстановить свой статус членства в ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении. План по возвращению согласовали в результате долгих переговоров между Госдепом и представителями организации. Среди прочего он содержит график выплат задолженностей Вашингтона, отмечает издание.
В начале текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен
заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон
в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления членства Соединенные Штаты намерены платить взносы вовремя.
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