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В Японии отменили досудебную встречу по делу об убийстве Синдзо Абэ - РИА Новости, 12.06.2023
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09:25 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/yaponiya-1877597286.html
В Японии отменили досудебную встречу по делу об убийстве Синдзо Абэ
В Японии отменили досудебную встречу по делу об убийстве Синдзо Абэ - РИА Новости, 12.06.2023
В Японии отменили досудебную встречу по делу об убийстве Синдзо Абэ
Районный суд Нары принял решение отменить намеченную на понедельник процедуру досудебного урегулирования по делу Тэцуи Ямагами, застрелившего летом прошлого... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:25
2023-06-12T09:25
в мире
япония
синдзо абэ
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ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Районный суд Нары принял решение отменить намеченную на понедельник процедуру досудебного урегулирования по делу Тэцуи Ямагами, застрелившего летом прошлого года бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, после того как здание суда пришлось эвакуировать из-за полученного подозрительного пакета. По данным телеканала NHK, встреча в рамках процедуры досудебного урегулирования, на которой, как ожидалось, также будет присутствовать сам обвиняемый, должна была начаться в 15 часов по местному времени (09.00 мск). Подобные встречи предназначены, чтобы стороны обвинения и защиты попытались разрешить некоторые разногласия до фактического начала судебных заседаний. Утром понедельник в здание суда был доставлен пакет, владелец которого был неизвестен. На место прибыли полицейские и специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов, а здание было эвакуировано. После этого суд принял решение отменить запланированную процедуру. Как сообщает, в свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в полиции, в суд была доставлена обмотанная изолентой картонная коробка, на которую среагировал металлодетектор. Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек. Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения". Мотивы убийства Абэ стали поводом для принятия закона, защищающего детей и семьи адептов религиозных организаций. В начале года была завершена психиатрическая экспертиза Ямагами, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье "убийство". Его судьбу будет решать суд присяжных.
https://ria.ru/20230408/yaponiya-1863998010.html
https://ria.ru/20220714/abe-1802447416.html
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в мире, япония, синдзо абэ
В мире, Япония, Синдзо Абэ
В Японии отменили досудебную встречу по делу об убийстве Синдзо Абэ

Досудебную встречу по делу убийцы экс-главы Японии отменили из-за подозрительного пакета

© AP Photo / Yomiuri ShimbunТэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Yomiuri Shimbun
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
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ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Районный суд Нары принял решение отменить намеченную на понедельник процедуру досудебного урегулирования по делу Тэцуи Ямагами, застрелившего летом прошлого года бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, после того как здание суда пришлось эвакуировать из-за полученного подозрительного пакета.
По данным телеканала NHK, встреча в рамках процедуры досудебного урегулирования, на которой, как ожидалось, также будет присутствовать сам обвиняемый, должна была начаться в 15 часов по местному времени (09.00 мск). Подобные встречи предназначены, чтобы стороны обвинения и защиты попытались разрешить некоторые разногласия до фактического начала судебных заседаний.
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Утром понедельник в здание суда был доставлен пакет, владелец которого был неизвестен. На место прибыли полицейские и специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов, а здание было эвакуировано. После этого суд принял решение отменить запланированную процедуру.
Как сообщает, в свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на источники в полиции, в суд была доставлена обмотанная изолентой картонная коробка, на которую среагировал металлодетектор.
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.
Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек.
Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".
Мотивы убийства Абэ стали поводом для принятия закона, защищающего детей и семьи адептов религиозных организаций.
В начале года была завершена психиатрическая экспертиза Ямагами, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье "убийство". Его судьбу будет решать суд присяжных.
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