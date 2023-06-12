https://ria.ru/20230612/yaponiya-1877585571.html

Кисида подтвердил намерение оказывать Украине "разностороннюю помощь"

Кисида подтвердил намерение оказывать Украине "разностороннюю помощь" - РИА Новости, 12.06.2023

Кисида подтвердил намерение оказывать Украине "разностороннюю помощь"

Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, восстановлении, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T04:22

2023-06-12T04:22

2023-06-12T05:14

украина

япония

молдавия

фумио кисида

в мире

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ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, восстановлении, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр Японии Фумио Кисида."Япония уже заявила об оказании помощи Украине и соседним странам в размере 7,6 миллиарда долларов. Кроме того, Япония оказывает разностороннюю помощь в самых разных областях, в том числе в предоставлении снаряжения в целях обороны. На днях силами государства и частных компаний мы для ускорения экономического восстановления Украины создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины. С помощью этого совета мы решительно настроены оказывать помощь, соответствующую нуждам Украины", - сказал Кисида.Для этого, по его словам, планируется использовать "опыт и знания Японии" в таких областях как разминирование, разбор завалов, восстановление жизнеобеспечения, в том числе в области энергетики, сельское хозяйство, укрепление управления демократическими процессами. "Мы намерены оказывать свойственную Японии детальную помощь в различных областях, включая предоставление техники", - добавил премьер.Япония ранее предоставила помощь Украине в виде нелетального оборудования, такого как бронежилеты, каски, грузовики сил самообороны, сухие пайки. Кроме того, в Японии будут проходить лечение раненые украинское военные. В частности, двое из них начнут лечение уже в июне.Ранее Япония также заявляла об оказании помощи "окружающим Украину странам" - Молдавии и Польше.

https://ria.ru/20230524/tekhnika-1873893598.html

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украина, япония, молдавия, фумио кисида, в мире