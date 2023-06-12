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Кисида подтвердил намерение оказывать Украине "разностороннюю помощь"
Кисида подтвердил намерение оказывать Украине "разностороннюю помощь" - РИА Новости, 12.06.2023
Кисида подтвердил намерение оказывать Украине "разностороннюю помощь"
Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, восстановлении, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T04:22
2023-06-12T04:22
2023-06-12T05:14
украина
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фумио кисида
в мире
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ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, восстановлении, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр Японии Фумио Кисида."Япония уже заявила об оказании помощи Украине и соседним странам в размере 7,6 миллиарда долларов. Кроме того, Япония оказывает разностороннюю помощь в самых разных областях, в том числе в предоставлении снаряжения в целях обороны. На днях силами государства и частных компаний мы для ускорения экономического восстановления Украины создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины. С помощью этого совета мы решительно настроены оказывать помощь, соответствующую нуждам Украины", - сказал Кисида.Для этого, по его словам, планируется использовать "опыт и знания Японии" в таких областях как разминирование, разбор завалов, восстановление жизнеобеспечения, в том числе в области энергетики, сельское хозяйство, укрепление управления демократическими процессами. "Мы намерены оказывать свойственную Японии детальную помощь в различных областях, включая предоставление техники", - добавил премьер.Япония ранее предоставила помощь Украине в виде нелетального оборудования, такого как бронежилеты, каски, грузовики сил самообороны, сухие пайки. Кроме того, в Японии будут проходить лечение раненые украинское военные. В частности, двое из них начнут лечение уже в июне.Ранее Япония также заявляла об оказании помощи "окружающим Украину странам" - Молдавии и Польше.
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украина, япония, молдавия, фумио кисида, в мире
Украина, Япония, Молдавия, Фумио Кисида, В мире
Кисида подтвердил намерение оказывать Украине "разностороннюю помощь"
Кисида: Токио продолжит помогать Киеву в разминировании, разборе завалов и восстановлении
ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, восстановлении, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр Японии Фумио Кисида.
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"Япония уже заявила об оказании помощи Украине и соседним странам в размере 7,6 миллиарда долларов. Кроме того, Япония оказывает разностороннюю помощь в самых разных областях, в том числе в предоставлении снаряжения в целях обороны. На днях силами государства и частных компаний мы для ускорения экономического восстановления Украины создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины. С помощью этого совета мы решительно настроены оказывать помощь, соответствующую нуждам Украины", - сказал Кисида.
Для этого, по его словам, планируется использовать "опыт и знания Японии" в таких областях как разминирование, разбор завалов, восстановление жизнеобеспечения, в том числе в области энергетики, сельское хозяйство, укрепление управления демократическими процессами.
"Мы намерены оказывать свойственную Японии детальную помощь в различных областях, включая предоставление техники", - добавил премьер.
Япония ранее предоставила помощь Украине в виде нелетального оборудования, такого как бронежилеты, каски, грузовики сил самообороны, сухие пайки. Кроме того, в Японии будут проходить лечение раненые украинское военные. В частности, двое из них начнут лечение уже в июне.
Ранее Япония также заявляла об оказании помощи "окружающим Украину странам" - Молдавии
и Польше
.
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