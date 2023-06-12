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Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 12.06.2023
Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:46
2023-06-12T14:46
2023-06-12T14:46
специальная военная операция на украине
волноваха
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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волноваха, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО