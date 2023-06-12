https://ria.ru/20230612/volk-1877602999.html

В Центр воспроизводства Московского зоопарка прибыл спасенный волк Ежка

В Центр воспроизводства Московского зоопарка прибыл спасенный волк Ежка - РИА Новости, 12.06.2023

В Центр воспроизводства Московского зоопарка прибыл спасенный волк Ежка

Спасенный волк прибыл в Центр воспроизводства Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе зоосада. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:05

2023-06-12T10:05

2023-06-12T10:14

общество

московский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спасенный волк прибыл в Центр воспроизводства Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе зоосада. Отмечается, что в октябре в Московский зоопарк поступило обращение от правоохранительных органов и последующее постановление Росприроднадзора о том, что необходимо принять на содержание животных, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. Они временно содержались в весьма стесненных условиях, где персонал ухаживал за ними по мере сил и возможностей. "В числе спасенных животных был самец волка по имени Ёжка. Сейчас ему пять лет, и большую часть жизни он, скорее всего, прожил в клетке размером 1,5 на 2,5 метра… По прибытии в Центр воспроизводства редких видов животных Ёжка сначала немного нервничал, но вскоре освоился на новой для себя территории", - рассказали в пресс-службе. Добавляется, что волк не очень любит игрушки, предпочитает общаться с зоологами, когда те приходят заниматься с ним. Ёжка доверяет своим киперам, однако не особенно любит тренинги, хотя они проходят регулярно. Пока он научился лишь переходить из одной части вольера в другую, чтобы можно было прибраться и оставить еду. "Спасенного волка важно было немного откормить, обеспечить ему полноценный рацион. Сейчас он получает 2 килограмма различного отборного мяса в день. Один день – перерыв, так как в природе хищники питаются не ежедневно", – цитируют в пресс-службе генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову. Отмечается, что сейчас Ёжка живет в просторном временном помещении с открытым верхом. Внутри предусмотрены различные укрытия, куда он может зайти в любой момент. В будущем волк сможет переехать в новый, еще более комфортный вольер.

https://ria.ru/20230526/leopardy-1874281089.html

https://ria.ru/20230609/lebedi-1877123186.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)