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На Владивосток обрушились дождь и гроза - РИА Новости, 12.06.2023
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04:45 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/vladivostok-1877586035.html
На Владивосток обрушились дождь и гроза
На Владивосток обрушились дождь и гроза - РИА Новости, 12.06.2023
На Владивосток обрушились дождь и гроза
Дождь и гроза прошли в понедельник во Владивостоке, где из-за ливней действует режим ЧС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T04:45
2023-06-12T04:45
происшествия
владивосток
пионерский
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Дождь и гроза прошли в понедельник во Владивостоке, где из-за ливней действует режим ЧС, передает корреспондент РИА Новости. В соцсетях широко разошлись фото и видео, на которых сверкающие под раскаты грома молнии "выписывают" замысловатые линии в ночном небе над сопками и жилыми домами. Очевидцы пишут, что давно не видели столько молний над городом. В мэрии Владивостока РИА Новости сообщили, что с 16.00 (09.00 мск) воскресенья до 07.00 (00.00 мск) понедельника в городе выпало 46 миллиметров осадков, уровень воды в реках Седанка, Богатая, Песчанка, Пионерская, Объяснения, Первая, Вторая находится в норме. "Превышения уровня воды, угроз подтопления не зафиксировано, информации о повреждении инфраструктуры (из-за молний - ред.) не поступало", - сообщил собеседник агентства. В Приморье 9-10 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня четверга: улицы затопило, за ночь дождь повредил дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров, местами смыло асфальт и брусчатку. Синоптики сообщали, что менее чем за сутки в городе выпала месячная норма осадков, побив рекорд 30-летней давности. В городе ввели режим ЧС, предварительный ущерб от разгула стихии, по данным мэрии, составляет около 370 миллионов рублей. Власти региона сообщали о выделении Владивостоку около 200 миллионов рублей на устранение последствий.
https://ria.ru/20230403/tornado-1862543361.html
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происшествия, владивосток, пионерский
Происшествия, Владивосток, Пионерский
На Владивосток обрушились дождь и гроза

На Владивосток, где из-за непогоды действует режим ЧС, обрушились дождь и гроза

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПамятник Борцам за власть Советов во Владивостоке
Памятник Борцам за власть Советов во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Памятник Борцам за власть Советов во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Дождь и гроза прошли в понедельник во Владивостоке, где из-за ливней действует режим ЧС, передает корреспондент РИА Новости.
В соцсетях широко разошлись фото и видео, на которых сверкающие под раскаты грома молнии "выписывают" замысловатые линии в ночном небе над сопками и жилыми домами. Очевидцы пишут, что давно не видели столько молний над городом.
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В мэрии Владивостока РИА Новости сообщили, что с 16.00 (09.00 мск) воскресенья до 07.00 (00.00 мск) понедельника в городе выпало 46 миллиметров осадков, уровень воды в реках Седанка, Богатая, Песчанка, Пионерская, Объяснения, Первая, Вторая находится в норме.
"Превышения уровня воды, угроз подтопления не зафиксировано, информации о повреждении инфраструктуры (из-за молний - ред.) не поступало", - сообщил собеседник агентства.
В Приморье 9-10 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня четверга: улицы затопило, за ночь дождь повредил дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров, местами смыло асфальт и брусчатку. Синоптики сообщали, что менее чем за сутки в городе выпала месячная норма осадков, побив рекорд 30-летней давности. В городе ввели режим ЧС, предварительный ущерб от разгула стихии, по данным мэрии, составляет около 370 миллионов рублей. Власти региона сообщали о выделении Владивостоку около 200 миллионов рублей на устранение последствий.
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