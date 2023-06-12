https://ria.ru/20230612/vladivostok-1877586035.html

На Владивосток обрушились дождь и гроза

На Владивосток обрушились дождь и гроза - РИА Новости, 12.06.2023

На Владивосток обрушились дождь и гроза

Дождь и гроза прошли в понедельник во Владивостоке, где из-за ливней действует режим ЧС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T04:45

2023-06-12T04:45

2023-06-12T04:45

происшествия

владивосток

пионерский

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июн - РИА Новости. Дождь и гроза прошли в понедельник во Владивостоке, где из-за ливней действует режим ЧС, передает корреспондент РИА Новости. В соцсетях широко разошлись фото и видео, на которых сверкающие под раскаты грома молнии "выписывают" замысловатые линии в ночном небе над сопками и жилыми домами. Очевидцы пишут, что давно не видели столько молний над городом. В мэрии Владивостока РИА Новости сообщили, что с 16.00 (09.00 мск) воскресенья до 07.00 (00.00 мск) понедельника в городе выпало 46 миллиметров осадков, уровень воды в реках Седанка, Богатая, Песчанка, Пионерская, Объяснения, Первая, Вторая находится в норме. "Превышения уровня воды, угроз подтопления не зафиксировано, информации о повреждении инфраструктуры (из-за молний - ред.) не поступало", - сообщил собеседник агентства. В Приморье 9-10 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня четверга: улицы затопило, за ночь дождь повредил дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров, местами смыло асфальт и брусчатку. Синоптики сообщали, что менее чем за сутки в городе выпала месячная норма осадков, побив рекорд 30-летней давности. В городе ввели режим ЧС, предварительный ущерб от разгула стихии, по данным мэрии, составляет около 370 миллионов рублей. Власти региона сообщали о выделении Владивостоку около 200 миллионов рублей на устранение последствий.

https://ria.ru/20230403/tornado-1862543361.html

https://ria.ru/20230606/grad-1876343635.html

владивосток

пионерский

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происшествия, владивосток, пионерский