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В Турции призвали правительство наложить вето на вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 12.06.2023
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12:15 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/veto-1877618901.html
В Турции призвали правительство наложить вето на вступление Швеции в НАТО
В Турции призвали правительство наложить вето на вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 12.06.2023
В Турции призвали правительство наложить вето на вступление Швеции в НАТО
Председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек призвал официальную Анкару наложить вето на вступление Швеции в НАТО, по его словам, расширение... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:15
2023-06-12T12:15
в мире
турция
догу перинчек
швеция
нато
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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек призвал официальную Анкару наложить вето на вступление Швеции в НАТО, по его словам, расширение североатлантического альянса является угрозой для страны. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. "Расширение НАТО в любом направлении является обострением угрозы для Турции. НАТО является источником угроз в отношении Турции. Мы считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции. Мы призываем как правительство, так и всех депутатов Великого национального собрания (парламента) Турции наложить вето на членство Швеции в НАТО", - приводит слова Перинчека его пресс-служба. По его словам, "если Турция останется одна среди 31 членов НАТО, она должна проявить желание и наложить вето". "Более того, похоже, что позиция Венгрии также склоняется в пользу вето. В долгосрочной перспективе Турция обеспечит свою безопасность, единство и процветание, выйдя из НАТО", - подчеркнул он. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня прошлого года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. Финляндия первой прошла этот путь и официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля этого года. Турция сначала блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и отменой ограничений на поставки оружия. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. При этом в НАТО рассчитывают, что прошедшие в Турции выборы позволят ускорить процесс ратификации членства Швеции. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы - новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
https://ria.ru/20230604/shvetsiya-1876093161.html
https://ria.ru/20230601/putin-1875485228.html
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в мире, турция, догу перинчек, швеция, нато
В мире, Турция, Догу Перинчек, Швеция, НАТО
В Турции призвали правительство наложить вето на вступление Швеции в НАТО

Турецкий политик Перинчек призвал правительство наложить вето на вступление Швеции в НАТО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек призвал официальную Анкару наложить вето на вступление Швеции в НАТО, по его словам, расширение североатлантического альянса является угрозой для страны.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
"Расширение НАТО в любом направлении является обострением угрозы для Турции. НАТО является источником угроз в отношении Турции. Мы считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции. Мы призываем как правительство, так и всех депутатов Великого национального собрания (парламента) Турции наложить вето на членство Швеции в НАТО", - приводит слова Перинчека его пресс-служба.
По его словам, "если Турция останется одна среди 31 членов НАТО, она должна проявить желание и наложить вето".
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"Более того, похоже, что позиция Венгрии также склоняется в пользу вето. В долгосрочной перспективе Турция обеспечит свою безопасность, единство и процветание, выйдя из НАТО", - подчеркнул он.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня прошлого года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов.
Финляндия первой прошла этот путь и официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля этого года.
Турция сначала блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и отменой ограничений на поставки оружия.
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До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. При этом в НАТО рассчитывают, что прошедшие в Турции выборы позволят ускорить процесс ратификации членства Швеции.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы - новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
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