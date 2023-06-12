https://ria.ru/20230612/unabomber-1877589725.html

Названа причина смерти террориста Унабомбера

Названа причина смерти террориста Унабомбера - РИА Новости, 12.06.2023

Названа причина смерти террориста Унабомбера

Причиной смерти 81-летнего американского террориста Теодора Качински, рассылавшего заминированные посылки, стало самоубийство, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T07:15

2023-06-12T07:15

2023-06-12T12:56

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Причиной смерти 81-летнего американского террориста Теодора Качински, рассылавшего заминированные посылки, стало самоубийство, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщали, что террориста нашли мертвым в тюремной камере."Тед Качински, известный как Унабомбер, <...> покончил жизнь самоубийством", — говорится в сообщении.Качински в 1990-х годах отправлял по почте взрывные устройства в университеты и офисы авиакомпаний, чтобы привлечь внимание к "ущемлению свобод человека в мире современных технологий". Шестнадцать заминированных посылок унесли жизни трех человек, более 20 получили ранения.Качински был арестован в 1996 году и приговорен к пожизненному заключению. В декабре 2021-го его перевели в тюремную больницу из-за ухудшения здоровья.

https://ria.ru/20230606/khanssen-1876341707.html

https://ria.ru/20230510/terrorist-1870730419.html

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