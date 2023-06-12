Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смерти террориста Унабомбера - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 12.06.2023 (обновлено: 12:56 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/unabomber-1877589725.html
Названа причина смерти террориста Унабомбера
Названа причина смерти террориста Унабомбера - РИА Новости, 12.06.2023
Названа причина смерти террориста Унабомбера
Причиной смерти 81-летнего американского террориста Теодора Качински, рассылавшего заминированные посылки, стало самоубийство, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T07:15
2023-06-12T12:56
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877443089_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_5e20698f4dbc3db9f6896239b4e623fc.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Причиной смерти 81-летнего американского террориста Теодора Качински, рассылавшего заминированные посылки, стало самоубийство, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщали, что террориста нашли мертвым в тюремной камере."Тед Качински, известный как Унабомбер, &lt;...&gt; покончил жизнь самоубийством", — говорится в сообщении.Качински в 1990-х годах отправлял по почте взрывные устройства в университеты и офисы авиакомпаний, чтобы привлечь внимание к "ущемлению свобод человека в мире современных технологий". Шестнадцать заминированных посылок унесли жизни трех человек, более 20 получили ранения.Качински был арестован в 1996 году и приговорен к пожизненному заключению. В декабре 2021-го его перевели в тюремную больницу из-за ухудшения здоровья.
https://ria.ru/20230606/khanssen-1876341707.html
https://ria.ru/20230510/terrorist-1870730419.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877443089_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_1de83e88884803c6d87566fd324326e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Названа причина смерти террориста Унабомбера

AP: причиной смерти террориста Качински, известного как Унабомбер, стало самоубийство

© AP Photo / John YoungbearАмериканский террорист Теодор Качинский
Американский террорист Теодор Качинский - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / John Youngbear
Американский террорист Теодор Качинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Причиной смерти 81-летнего американского террориста Теодора Качински, рассылавшего заминированные посылки, стало самоубийство, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Ранее СМИ сообщали, что террориста нашли мертвым в тюремной камере.
Удостоверение личности и визитная карточка бывшего агента ФБР Роберта Ханссена - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
СМИ уточнили причину смерти советского разведчика и экс-агента ФБР Ханссена
6 июня, 01:54
"Тед Качински, известный как Унабомбер, <...> покончил жизнь самоубийством", — говорится в сообщении.
Качински в 1990-х годах отправлял по почте взрывные устройства в университеты и офисы авиакомпаний, чтобы привлечь внимание к "ущемлению свобод человека в мире современных технологий". Шестнадцать заминированных посылок унесли жизни трех человек, более 20 получили ранения.
Качински был арестован в 1996 году и приговорен к пожизненному заключению. В декабре 2021-го его перевели в тюремную больницу из-за ухудшения здоровья.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Рогов: арестованный террорист прибыл в Запорожскую область со списком жертв
10 мая, 10:52
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала