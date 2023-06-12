https://ria.ru/20230612/ukraina-1877614069.html
Прихожане храма в Киевской области проголосовали против перехода в ПЦУ
Прихожане храма в Киевской области проголосовали против перехода в ПЦУ - РИА Новости, 12.06.2023
Прихожане храма в Киевской области проголосовали против перехода в ПЦУ
Прихожане Свято-Михайловского храма в городе Мироновка Киевской области проголосовали против перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ),... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:39
2023-06-12T11:39
2023-06-12T11:39
религия
киевская область
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Прихожане Свято-Михайловского храма в городе Мироновка Киевской области проголосовали против перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает союз православных журналистов. "Православные Свято-Михайловского прихода УПЦ в городе Мироновка Киевской области 11 июня ясно и громко проголосовали против перехода в ПЦУ. Проголосовали и в своем храме, и в городском доме культуры, куда на сборище, устроенное "сознательными" активистами "за ПЦУ" пропускали по паспортам с Мироновской пропиской", - говорится в сообщении союза журналистов в телеграм-канале. На представленных видеокадрах можно заметить, как сотни прихожан, собравшиеся в местном доме культуры, на предложение проголосовать "за" или "против" переход в ПЦУ, единогласно подняли руки вверх, скандируя: "Против ПЦУ!", "Прочь ПЦУ!". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230611/lavra-1877572039.html
https://ria.ru/20230606/ptsu-1876440459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Киевская область, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Прихожане храма в Киевской области проголосовали против перехода в ПЦУ
Прихожане храма в Мироновке Киевской области проголосовали против перехода в ПЦУ
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Прихожане Свято-Михайловского храма в городе Мироновка Киевской области проголосовали против перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает союз православных журналистов.
"Православные Свято-Михайловского прихода УПЦ в городе Мироновка Киевской области 11 июня ясно и громко проголосовали против перехода в ПЦУ. Проголосовали и в своем храме, и в городском доме культуры, куда на сборище, устроенное "сознательными" активистами "за ПЦУ" пропускали по паспортам с Мироновской пропиской", - говорится в сообщении союза журналистов в телеграм-канале.
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На представленных видеокадрах можно заметить, как сотни прихожан, собравшиеся в местном доме культуры, на предложение проголосовать "за" или "против" переход в ПЦУ, единогласно подняли руки вверх, скандируя: "Против ПЦУ!", "Прочь ПЦУ!".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины
приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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