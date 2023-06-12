https://ria.ru/20230612/ukraina-1877614069.html

Прихожане храма в Киевской области проголосовали против перехода в ПЦУ

Прихожане храма в Киевской области проголосовали против перехода в ПЦУ - РИА Новости, 12.06.2023

Прихожане храма в Киевской области проголосовали против перехода в ПЦУ

Прихожане Свято-Михайловского храма в городе Мироновка Киевской области проголосовали против перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ),... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:39

2023-06-12T11:39

2023-06-12T11:39

религия

киевская область

украина

россия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766704162_0:340:3037:2048_1920x0_80_0_0_5809c9c72d9feecebabd3e5dd01af1d1.jpg

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Прихожане Свято-Михайловского храма в городе Мироновка Киевской области проголосовали против перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает союз православных журналистов. "Православные Свято-Михайловского прихода УПЦ в городе Мироновка Киевской области 11 июня ясно и громко проголосовали против перехода в ПЦУ. Проголосовали и в своем храме, и в городском доме культуры, куда на сборище, устроенное "сознательными" активистами "за ПЦУ" пропускали по паспортам с Мироновской пропиской", - говорится в сообщении союза журналистов в телеграм-канале. На представленных видеокадрах можно заметить, как сотни прихожан, собравшиеся в местном доме культуры, на предложение проголосовать "за" или "против" переход в ПЦУ, единогласно подняли руки вверх, скандируя: "Против ПЦУ!", "Прочь ПЦУ!". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230611/lavra-1877572039.html

https://ria.ru/20230606/ptsu-1876440459.html

киевская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киевская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц