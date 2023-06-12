В бундестаге назвали учения НАТО Air Defender "бряцанием оружием"
Глава фракции Левой партии в бундестаге Барч назвал учения Air Defender бряцанием оружием
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание бундестага в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Начавшиеся в Германии учения НАТО Air Defender являются "практикой войны" и "бряцанием оружием", в то время как следовало бы разработать мирную инициативу по конфликту на Украине, заявил в понедельник глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.
Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. По данным бундесвера (ВС ФРГ), в них примут участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами возможного противника. Командующий ВВС Германии Инго Герхартц ранее заявлял, что учения несут оборонительный характер и "не направлены против кого-либо".
"Не будем обманывать себя. Здесь практикуется война", - пишет Бартч в авторской колонке в издании Tagesspiegel.
В то же время федеральное правительство, по словам политика, урезает бюджет, но не в бундесвере, а в тех областях, которые важны для бедных слоев населения.
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"Вместо бряцания оружием над Германией... нужны усилия по деэскалации и молчание оружия", - подчеркивает он.
"Это стало бы откровенным провалом. Мы должны практиковать не войну, а мир и свободу", - добавил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.