https://ria.ru/20230612/ucheniya-1877690905.html

В бундестаге назвали учения НАТО Air Defender "бряцанием оружием"

В бундестаге назвали учения НАТО Air Defender "бряцанием оружием" - РИА Новости, 12.06.2023

В бундестаге назвали учения НАТО Air Defender "бряцанием оружием"

Начавшиеся в Германии учения НАТО Air Defender являются "практикой войны" и "бряцанием оружием", в то время как следовало бы разработать мирную инициативу по... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T21:30

2023-06-12T21:30

2023-06-12T21:37

германия

нато

украина

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БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Начавшиеся в Германии учения НАТО Air Defender являются "практикой войны" и "бряцанием оружием", в то время как следовало бы разработать мирную инициативу по конфликту на Украине, заявил в понедельник глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч. Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. По данным бундесвера (ВС ФРГ), в них примут участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Особое внимание будет уделено борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами возможного противника. Командующий ВВС Германии Инго Герхартц ранее заявлял, что учения несут оборонительный характер и "не направлены против кого-либо". "Не будем обманывать себя. Здесь практикуется война", - пишет Бартч в авторской колонке в издании Tagesspiegel. В то же время федеральное правительство, по словам политика, урезает бюджет, но не в бундесвере, а в тех областях, которые важны для бедных слоев населения. "Вместо бряцания оружием над Германией... нужны усилия по деэскалации и молчание оружия", - подчеркивает он. Согласно Барчу, "рев" истребителей и молчание правительство по поводу мирных инициатив несозвучны. Политик призвал к созданию европейского мирного плана, иначе эту инициативу "перед носом" у Европы перехватит Китай. "Это стало бы откровенным провалом. Мы должны практиковать не войну, а мир и свободу", - добавил он. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230612/ucheniya-1877588346.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876242509.html

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германия, нато, украина, в мире