https://ria.ru/20230612/turkmeniya-1877590827.html

Посол России в Туркмении отметил большое значение партнерства с Ашхабадом

Посол России в Туркмении отметил большое значение партнерства с Ашхабадом - РИА Новости, 12.06.2023

Посол России в Туркмении отметил большое значение партнерства с Ашхабадом

Россия придаёт огромное значение укреплению стратегического взаимодействия с Туркменией, говорится в статье посла РФ в Ашхабаде Ивана Волынкина, опубликованной... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T07:50

2023-06-12T07:50

2023-06-12T09:45

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АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Россия придаёт огромное значение укреплению стратегического взаимодействия с Туркменией, говорится в статье посла РФ в Ашхабаде Ивана Волынкина, опубликованной в понедельник в русскоязычной газете правительства "Нейтральный Туркменистан". В публикации отмечается, что "ключевыми приоритетами российской внешней политики являются развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений со всеми странами СНГ, участие в мировых и региональных интеграционных процессах и поддержание прочного мира и стабильности в Центральной Азии". Дипломат подчеркнул, что "в рамках этой парадигмы Российская Федерация придаёт огромное значение укреплению стратегического взаимодействия с Туркменистаном". "Народы наших стран связывают братские узы, наши отношения строятся на принципах равноправия, взаимного уважения, дружбы и добрососедства. Стратегический характер партнёрства наших стран зафиксирован договором 2017 года и вновь подтверждён декларацией об углублении стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном от 2022 года", - говорится в публикации. Волынкин отметил, что Россия входит в тройку наиболее значимых торговых партнёров Туркмении, за 2022 год двусторонний товарооборот составил более 1,6 миллиарда долларов, а на местном рынке работают такие крупные российские производственные и логистические компании, как РЖД, "КАМАЗ", "Татнефть" и "Возрождение". Посол РФ подчеркнул, что активно развивается сотрудничество между Россией и Туркменией в культурной, гуманитарной, образовательной и научной сферах. По его словам, "на повестке дня – проект Совместного российско-туркменского университета, открытие нового корпуса для начальных классов Совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина и нового здания Государственного русского драматического театра имени А.С.Пушкина". Волынкин отметил, что в Туркменистане значительное внимание уделяется русскому языку, в стране функционирует 71 школа, где ведётся преподавание на русском языке, а в крупнейших торгово-развлекательных центрах столицы проводятся показы кинофильмов российского производства. В заключение посол подчеркнул, что углублённое стратегическое партнёрство России и Туркмении является не только фундаментом развития многопланового двустороннего взаимодействия, но и одной из важнейших составляющих поддержания прочного мира и стабильности в Центрально-азиатском регионе.

https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877587841.html

https://ria.ru/20230103/turkmeniya-1842898556.html

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иван волынкин, снг, ржд, туркмения, россия, ашхабад, татнефть