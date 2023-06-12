Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Туркмении отметил большое значение партнерства с Ашхабадом - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 12.06.2023 (обновлено: 09:45 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/turkmeniya-1877590827.html
Посол России в Туркмении отметил большое значение партнерства с Ашхабадом
Посол России в Туркмении отметил большое значение партнерства с Ашхабадом - РИА Новости, 12.06.2023
Посол России в Туркмении отметил большое значение партнерства с Ашхабадом
Россия придаёт огромное значение укреплению стратегического взаимодействия с Туркменией, говорится в статье посла РФ в Ашхабаде Ивана Волынкина, опубликованной... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T07:50
2023-06-12T09:45
иван волынкин
снг
ржд
туркмения
россия
ашхабад
татнефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106674/31/1066743151_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_af9730f083d042453ef6577faca4b7ec.jpg
АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Россия придаёт огромное значение укреплению стратегического взаимодействия с Туркменией, говорится в статье посла РФ в Ашхабаде Ивана Волынкина, опубликованной в понедельник в русскоязычной газете правительства "Нейтральный Туркменистан". В публикации отмечается, что "ключевыми приоритетами российской внешней политики являются развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений со всеми странами СНГ, участие в мировых и региональных интеграционных процессах и поддержание прочного мира и стабильности в Центральной Азии". Дипломат подчеркнул, что "в рамках этой парадигмы Российская Федерация придаёт огромное значение укреплению стратегического взаимодействия с Туркменистаном". "Народы наших стран связывают братские узы, наши отношения строятся на принципах равноправия, взаимного уважения, дружбы и добрососедства. Стратегический характер партнёрства наших стран зафиксирован договором 2017 года и вновь подтверждён декларацией об углублении стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном от 2022 года", - говорится в публикации. Волынкин отметил, что Россия входит в тройку наиболее значимых торговых партнёров Туркмении, за 2022 год двусторонний товарооборот составил более 1,6 миллиарда долларов, а на местном рынке работают такие крупные российские производственные и логистические компании, как РЖД, "КАМАЗ", "Татнефть" и "Возрождение". Посол РФ подчеркнул, что активно развивается сотрудничество между Россией и Туркменией в культурной, гуманитарной, образовательной и научной сферах. По его словам, "на повестке дня – проект Совместного российско-туркменского университета, открытие нового корпуса для начальных классов Совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина и нового здания Государственного русского драматического театра имени А.С.Пушкина". Волынкин отметил, что в Туркменистане значительное внимание уделяется русскому языку, в стране функционирует 71 школа, где ведётся преподавание на русском языке, а в крупнейших торгово-развлекательных центрах столицы проводятся показы кинофильмов российского производства. В заключение посол подчеркнул, что углублённое стратегическое партнёрство России и Туркмении является не только фундаментом развития многопланового двустороннего взаимодействия, но и одной из важнейших составляющих поддержания прочного мира и стабильности в Центрально-азиатском регионе.
https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877587841.html
https://ria.ru/20230103/turkmeniya-1842898556.html
туркмения
россия
ашхабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106674/31/1066743151_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8e8918c2fa740a55f323e98e9971937c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван волынкин, снг, ржд, туркмения, россия, ашхабад, татнефть
Иван Волынкин, СНГ, РЖД, Туркмения, Россия, Ашхабад, Татнефть
Посол России в Туркмении отметил большое значение партнерства с Ашхабадом

Посол России в Туркмении Волынкин: Москва очень ценит партнерство с Ашхабадом

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкАшхабад - столица Туркменистана
Ашхабад - столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Ашхабад - столица Туркменистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Россия придаёт огромное значение укреплению стратегического взаимодействия с Туркменией, говорится в статье посла РФ в Ашхабаде Ивана Волынкина, опубликованной в понедельник в русскоязычной газете правительства "Нейтральный Туркменистан".
В публикации отмечается, что "ключевыми приоритетами российской внешней политики являются развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений со всеми странами СНГ, участие в мировых и региональных интеграционных процессах и поддержание прочного мира и стабильности в Центральной Азии".
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Президент Туркмении поздравил российское руководство и народ с Днем России
Вчера, 06:02
Дипломат подчеркнул, что "в рамках этой парадигмы Российская Федерация придаёт огромное значение укреплению стратегического взаимодействия с Туркменистаном".
"Народы наших стран связывают братские узы, наши отношения строятся на принципах равноправия, взаимного уважения, дружбы и добрососедства. Стратегический характер партнёрства наших стран зафиксирован договором 2017 года и вновь подтверждён декларацией об углублении стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном от 2022 года", - говорится в публикации.
Волынкин отметил, что Россия входит в тройку наиболее значимых торговых партнёров Туркмении, за 2022 год двусторонний товарооборот составил более 1,6 миллиарда долларов, а на местном рынке работают такие крупные российские производственные и логистические компании, как РЖД, "КАМАЗ", "Татнефть" и "Возрождение".
Посол РФ подчеркнул, что активно развивается сотрудничество между Россией и Туркменией в культурной, гуманитарной, образовательной и научной сферах.
По его словам, "на повестке дня – проект Совместного российско-туркменского университета, открытие нового корпуса для начальных классов Совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина и нового здания Государственного русского драматического театра имени А.С.Пушкина".
Волынкин отметил, что в Туркменистане значительное внимание уделяется русскому языку, в стране функционирует 71 школа, где ведётся преподавание на русском языке, а в крупнейших торгово-развлекательных центрах столицы проводятся показы кинофильмов российского производства.
В заключение посол подчеркнул, что углублённое стратегическое партнёрство России и Туркмении является не только фундаментом развития многопланового двустороннего взаимодействия, но и одной из важнейших составляющих поддержания прочного мира и стабильности в Центрально-азиатском регионе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Мишустин рассказал о развитии отношений России и Туркмении
3 января, 08:15
 
Иван ВолынкинСНГРЖДТуркменияРоссияАшхабадТатнефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала