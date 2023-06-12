https://ria.ru/20230612/tseremoniya-1877619417.html

В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий - РИА Новости, 12.06.2023

В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года началась в День России в Большом Кремлевском дворце. Президент РФ... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:18

2023-06-12T12:18

2023-06-12T12:18

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года началась в День России в Большом Кремлевском дворце. Президент РФ Владимир Путин лично принимает награжденных. На церемонии присутствуют гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна "Мосфильм" режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, руководитель Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова. Лично награды из рук президента получат и ученые - лауреаты госпремий в области науки и технологий - Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, Михаил Скорохватов, Владимир Копейкин, Геннадий Сухих, Левон Ашрафян, Дмитрий Трофимов. Также в Кремль приглашены Герои Труда - управляющий директор и генеральный конструктор компании "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, руководитель центра двойных технологий "Союз" Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, россия, владимир путин, общество