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В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий - РИА Новости, 12.06.2023
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12:18 12.06.2023
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В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий
В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий - РИА Новости, 12.06.2023
В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий
Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года началась в День России в Большом Кремлевском дворце. Президент РФ... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:18
2023-06-12T12:18
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общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года началась в День России в Большом Кремлевском дворце. Президент РФ Владимир Путин лично принимает награжденных. На церемонии присутствуют гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна "Мосфильм" режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, руководитель Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова. Лично награды из рук президента получат и ученые - лауреаты госпремий в области науки и технологий - Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, Михаил Скорохватов, Владимир Копейкин, Геннадий Сухих, Левон Ашрафян, Дмитрий Трофимов. Также в Кремль приглашены Герои Труда - управляющий директор и генеральный конструктор компании "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, руководитель центра двойных технологий "Союз" Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина.
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москва, россия, владимир путин, общество
Москва, Россия, Владимир Путин, Общество
В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий 2022 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Большой Кремлёвский дворец
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Большой Кремлёвский дворец . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года началась в День России в Большом Кремлевском дворце. Президент РФ Владимир Путин лично принимает награжденных.
На церемонии присутствуют гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна "Мосфильм" режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, руководитель Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова. Лично награды из рук президента получат и ученые - лауреаты госпремий в области науки и технологий - Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, Михаил Скорохватов, Владимир Копейкин, Геннадий Сухих, Левон Ашрафян, Дмитрий Трофимов.
Также в Кремль приглашены Герои Труда - управляющий директор и генеральный конструктор компании "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, руководитель центра двойных технологий "Союз" Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина.
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