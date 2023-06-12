https://ria.ru/20230612/trevoga-1877583777.html

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.06.2023

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T03:07

2023-06-12T03:07

2023-06-12T03:07

специальная военная операция на украине

украина

киев

черкасская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена с 02.33 по в 02.36 (совпадает с мск). В ночь на понедельник тревога также прозвучала в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230612/donetsk-1877582887.html

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киев

черкасская область

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украина, киев, черкасская область, вооруженные силы рф, в мире