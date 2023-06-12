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Российский боец рассказал о пьянстве в рядах украинской теробороны - РИА Новости, 12.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:05 12.06.2023 (обновлено: 09:33 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/teroborona-1877583633.html
Российский боец рассказал о пьянстве в рядах украинской теробороны
Российский боец рассказал о пьянстве в рядах украинской теробороны - РИА Новости, 12.06.2023
Российский боец рассказал о пьянстве в рядах украинской теробороны
Представители украинской теробороны бывают пьяными на передовых позициях в Донбассе и воюют без инициативы, рассказал РИА Новости боец российской 1-й танковой... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T03:05
2023-06-12T09:33
специальная военная операция на украине
донбасс
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Представители украинской теробороны бывают пьяными на передовых позициях в Донбассе и воюют без инициативы, рассказал РИА Новости боец российской 1-й танковой армии с позывным Джокер."Мы наблюдаем передовую линию, и на ней находится территориальная оборона под руководством офицеров ВСУ, которые их курируют, подсказывают им, что и как правильно делать. У теробороновцев нет желания воевать, и они делают это под чутким давлением", — рассказал боец.По его словам, у служащих теробороны "нет инициативы, нет какого-то ответного удара". "Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. &lt;…&gt; Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей, поодиночке бродящих, хотя это в принципе запрещено на войне", — отметил собеседник агентства.По его словам, если ранее противник особо не скрывал своего присутствия, "техника гуляла туда-сюда", то сейчас пытается скрыться и не выдавать себя.Также бойцы теробороны очень боятся российских артподготовки, воздушной разведки, а также военных, которые находятся на выносных позициях, добавил он.
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875445704.html
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донбасс, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, В мире, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал о пьянстве в рядах украинской теробороны

Боец с позывным Джокер: украинские теробороновцы бывают пьяными на передовых позициях

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Представители украинской теробороны бывают пьяными на передовых позициях в Донбассе и воюют без инициативы, рассказал РИА Новости боец российской 1-й танковой армии с позывным Джокер.
"Мы наблюдаем передовую линию, и на ней находится территориальная оборона под руководством офицеров ВСУ, которые их курируют, подсказывают им, что и как правильно делать. У теробороновцев нет желания воевать, и они делают это под чутким давлением", — рассказал боец.
По его словам, у служащих теробороны "нет инициативы, нет какого-то ответного удара".
"Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. <…> Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей, поодиночке бродящих, хотя это в принципе запрещено на войне", — отметил собеседник агентства.
По его словам, если ранее противник особо не скрывал своего присутствия, "техника гуляла туда-сюда", то сейчас пытается скрыться и не выдавать себя.
Также бойцы теробороны очень боятся российских артподготовки, воздушной разведки, а также военных, которые находятся на выносных позициях, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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