https://ria.ru/20230612/teroborona-1877583633.html

Российский боец рассказал о пьянстве в рядах украинской теробороны

Российский боец рассказал о пьянстве в рядах украинской теробороны - РИА Новости, 12.06.2023

Российский боец рассказал о пьянстве в рядах украинской теробороны

Представители украинской теробороны бывают пьяными на передовых позициях в Донбассе и воюют без инициативы, рассказал РИА Новости боец российской 1-й танковой... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T03:05

2023-06-12T03:05

2023-06-12T09:33

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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Представители украинской теробороны бывают пьяными на передовых позициях в Донбассе и воюют без инициативы, рассказал РИА Новости боец российской 1-й танковой армии с позывным Джокер."Мы наблюдаем передовую линию, и на ней находится территориальная оборона под руководством офицеров ВСУ, которые их курируют, подсказывают им, что и как правильно делать. У теробороновцев нет желания воевать, и они делают это под чутким давлением", — рассказал боец.По его словам, у служащих теробороны "нет инициативы, нет какого-то ответного удара". "Наши наблюдатели часто обнаруживают пьяную стрельбу, пьяный личный состав среди противника. <…> Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей, поодиночке бродящих, хотя это в принципе запрещено на войне", — отметил собеседник агентства.По его словам, если ранее противник особо не скрывал своего присутствия, "техника гуляла туда-сюда", то сейчас пытается скрыться и не выдавать себя.Также бойцы теробороны очень боятся российских артподготовки, воздушной разведки, а также военных, которые находятся на выносных позициях, добавил он.

https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875445704.html

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донбасс, в мире, вооруженные силы украины