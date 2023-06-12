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Гутерреш хочет создать консультативный орган по искусственному интеллекту - РИА Новости, 12.06.2023
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19:10 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/tekhnologii-1877679293.html
Гутерреш хочет создать консультативный орган по искусственному интеллекту
Гутерреш хочет создать консультативный орган по искусственному интеллекту - РИА Новости, 12.06.2023
Гутерреш хочет создать консультативный орган по искусственному интеллекту
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует после саммита Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН (18-19 сентября) создать консультативный орган высокого... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:10
2023-06-12T19:10
в мире
технологии
антониу гутерреш
оон
искусственный интеллект
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ООН, 12 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует после саммита Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН (18-19 сентября) создать консультативный орган высокого уровня по проблематике искусственного интеллекта, он также считает полезным создать агентство, специализирующееся на теме искусственного интеллекта. Ранее на пресс-конференции он призвал серьезно отнестись к предупреждениям, звучащим относительно искусственного интеллекта. По его словам, одна из стран уже объявила о намерении провести саммит по искусственному интеллекту в этом году. &quot;Мы поддержим эту инициативу. С другой стороны мы считаем, что саммиту должна предшествовать серьезная работа. В ближайшие дни я собираюсь назначить научно-консультативный совет, который включает ряд экспертов со стороны, в том числе двух экспертов по искусственному интеллекту, а также главных ученых агентств ООН&quot;, - сказал Гутерреш."Я также намереваюсь сразу после саммита ЦУР создать консультативный орган высокого уровня по искусственному интеллекту, чтобы серьезно подготовить различного рода инициативы", - добавил он. Генсек ООН заявил, что был бы благодарен, если бы страны выступили с инициативой по созданию агентства по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20230612/tekhnologii-1877667944.html
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в мире, технологии, антониу гутерреш, оон, искусственный интеллект
В мире, Технологии, Антониу Гутерреш, ООН, Искусственный интеллект
Гутерреш хочет создать консультативный орган по искусственному интеллекту

Гутерреш планирует после саммита ЦУР ООН создать консультативный орган по проблематике ИИ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИИ-процессор
ИИ-процессор - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ООН, 12 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует после саммита Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН (18-19 сентября) создать консультативный орган высокого уровня по проблематике искусственного интеллекта, он также считает полезным создать агентство, специализирующееся на теме искусственного интеллекта.
Ранее на пресс-конференции он призвал серьезно отнестись к предупреждениям, звучащим относительно искусственного интеллекта.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Гутерреш призвал срочно обезопасить приложения с искусственным интеллектом
Вчера, 17:32
По его словам, одна из стран уже объявила о намерении провести саммит по искусственному интеллекту в этом году.
«

"Мы поддержим эту инициативу. С другой стороны мы считаем, что саммиту должна предшествовать серьезная работа. В ближайшие дни я собираюсь назначить научно-консультативный совет, который включает ряд экспертов со стороны, в том числе двух экспертов по искусственному интеллекту, а также главных ученых агентств ООН", - сказал Гутерреш.

«
"Я также намереваюсь сразу после саммита ЦУР создать консультативный орган высокого уровня по искусственному интеллекту, чтобы серьезно подготовить различного рода инициативы", - добавил он.
Генсек ООН заявил, что был бы благодарен, если бы страны выступили с инициативой по созданию агентства по искусственному интеллекту.
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В миреТехнологииАнтониу ГутеррешООНИскусственный интеллект
 
 
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