https://ria.ru/20230612/tekhnologii-1877679293.html

Гутерреш хочет создать консультативный орган по искусственному интеллекту

Гутерреш хочет создать консультативный орган по искусственному интеллекту - РИА Новости, 12.06.2023

Гутерреш хочет создать консультативный орган по искусственному интеллекту

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует после саммита Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН (18-19 сентября) создать консультативный орган высокого... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:10

2023-06-12T19:10

2023-06-12T19:10

в мире

технологии

антониу гутерреш

оон

искусственный интеллект

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ООН, 12 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует после саммита Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН (18-19 сентября) создать консультативный орган высокого уровня по проблематике искусственного интеллекта, он также считает полезным создать агентство, специализирующееся на теме искусственного интеллекта. Ранее на пресс-конференции он призвал серьезно отнестись к предупреждениям, звучащим относительно искусственного интеллекта. По его словам, одна из стран уже объявила о намерении провести саммит по искусственному интеллекту в этом году. "Мы поддержим эту инициативу. С другой стороны мы считаем, что саммиту должна предшествовать серьезная работа. В ближайшие дни я собираюсь назначить научно-консультативный совет, который включает ряд экспертов со стороны, в том числе двух экспертов по искусственному интеллекту, а также главных ученых агентств ООН", - сказал Гутерреш."Я также намереваюсь сразу после саммита ЦУР создать консультативный орган высокого уровня по искусственному интеллекту, чтобы серьезно подготовить различного рода инициативы", - добавил он. Генсек ООН заявил, что был бы благодарен, если бы страны выступили с инициативой по созданию агентства по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20230612/tekhnologii-1877667944.html

https://ria.ru/20230603/bayden-1875895494.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, антониу гутерреш, оон, искусственный интеллект