https://ria.ru/20230612/tekhnologii-1877667944.html

Гутерреш призвал срочно обезопасить приложения с искусственным интеллектом

Гутерреш призвал срочно обезопасить приложения с искусственным интеллектом - РИА Новости, 12.06.2023

Гутерреш призвал срочно обезопасить приложения с искусственным интеллектом

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил кодекс поведения на цифровых платформах, в рамках которого призывает, в том числе, срочно принять меры для того, чтобы все РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:32

2023-06-12T17:32

2023-06-12T17:32

в мире

антониу гутерреш

оон

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ООН, 12 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил кодекс поведения на цифровых платформах, в рамках которого призывает, в том числе, срочно принять меры для того, чтобы все приложения с использованием искусственного интеллекта были безопасными, сообщила пресс-служба организации. Генсек представил аналитическую записку, в которой предлагается создание "кодекса поведения для обеспечения целостности информации на цифровых платформах". В числе прочего кодекс призывает всех заинтересованных игроков "принять срочные и незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы все приложения с задействованием искусственного интеллекта были безопасными, надежными", соблюдали этику и не нарушали права человека. Также, согласно предложению Гутерреша, правительства, технологические компании и другие заинтересованные стороны должны воздерживаться от использования и поддержки дезинформации и разжигания ненависти в любых целях. "Правительства должны гарантировать свободный, жизнеспособный, независимый и многообразный медиа-ландшафт с надежной защитой журналистов. Цифровые платформы должны обеспечивать безопасность и конфиденциальность во всех продуктах", - предлагает генсек. Кроме того, как отмечает Гутерреш, технологическим компаниям следует отходить от бизнес-моделей, в которых "взаимодействие ставится выше прав человека, конфиденциальности и безопасности". Рекламодатели и цифровые платформы должны следить за тем, чтобы реклама не размещалась рядом с онлайн дезинформацией или ненавистническими высказываниями, и чтобы реклама, содержащая дезинформацию, не продвигалась, полагает Гутерреш. Согласно его предложению, цифровые платформы должны быть прозрачными и предоставлять исследователям и ученым доступ к данным, соблюдая при этом конфиденциальность пользователей.

https://ria.ru/20230603/bayden-1875895494.html

https://ria.ru/20230531/ii-1875420224.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, оон