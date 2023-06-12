https://ria.ru/20230612/tekhnologii-1877667944.html
Гутерреш призвал срочно обезопасить приложения с искусственным интеллектом
Гутерреш призвал срочно обезопасить приложения с искусственным интеллектом - РИА Новости, 12.06.2023
Гутерреш призвал срочно обезопасить приложения с искусственным интеллектом
Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил кодекс поведения на цифровых платформах, в рамках которого призывает, в том числе, срочно принять меры для того, чтобы все РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:32
2023-06-12T17:32
2023-06-12T17:32
в мире
антониу гутерреш
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ООН, 12 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил кодекс поведения на цифровых платформах, в рамках которого призывает, в том числе, срочно принять меры для того, чтобы все приложения с использованием искусственного интеллекта были безопасными, сообщила пресс-служба организации. Генсек представил аналитическую записку, в которой предлагается создание "кодекса поведения для обеспечения целостности информации на цифровых платформах". В числе прочего кодекс призывает всех заинтересованных игроков "принять срочные и незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы все приложения с задействованием искусственного интеллекта были безопасными, надежными", соблюдали этику и не нарушали права человека. Также, согласно предложению Гутерреша, правительства, технологические компании и другие заинтересованные стороны должны воздерживаться от использования и поддержки дезинформации и разжигания ненависти в любых целях. "Правительства должны гарантировать свободный, жизнеспособный, независимый и многообразный медиа-ландшафт с надежной защитой журналистов. Цифровые платформы должны обеспечивать безопасность и конфиденциальность во всех продуктах", - предлагает генсек. Кроме того, как отмечает Гутерреш, технологическим компаниям следует отходить от бизнес-моделей, в которых "взаимодействие ставится выше прав человека, конфиденциальности и безопасности". Рекламодатели и цифровые платформы должны следить за тем, чтобы реклама не размещалась рядом с онлайн дезинформацией или ненавистническими высказываниями, и чтобы реклама, содержащая дезинформацию, не продвигалась, полагает Гутерреш. Согласно его предложению, цифровые платформы должны быть прозрачными и предоставлять исследователям и ученым доступ к данным, соблюдая при этом конфиденциальность пользователей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
Гутерреш призвал срочно обезопасить приложения с искусственным интеллектом
Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил кодекс поведения на цифровых платформах
ООН, 12 июн – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил кодекс поведения на цифровых платформах, в рамках которого призывает, в том числе, срочно принять меры для того, чтобы все приложения с использованием искусственного интеллекта были безопасными, сообщила пресс-служба организации
.
Генсек представил аналитическую записку, в которой предлагается создание "кодекса поведения для обеспечения целостности информации на цифровых платформах".
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В числе прочего кодекс призывает всех заинтересованных игроков "принять срочные и незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы все приложения с задействованием искусственного интеллекта были безопасными, надежными", соблюдали этику и не нарушали права человека.
Также, согласно предложению Гутерреша, правительства, технологические компании и другие заинтересованные стороны должны воздерживаться от использования и поддержки дезинформации и разжигания ненависти в любых целях.
«
"Правительства должны гарантировать свободный, жизнеспособный, независимый и многообразный медиа-ландшафт с надежной защитой журналистов. Цифровые платформы должны обеспечивать безопасность и конфиденциальность во всех продуктах", - предлагает генсек.
Кроме того, как отмечает Гутерреш, технологическим компаниям следует отходить от бизнес-моделей, в которых "взаимодействие ставится выше прав человека, конфиденциальности и безопасности".
Рекламодатели и цифровые платформы должны следить за тем, чтобы реклама не размещалась рядом с онлайн дезинформацией или ненавистническими высказываниями, и чтобы реклама, содержащая дезинформацию, не продвигалась, полагает Гутерреш. Согласно его предложению, цифровые платформы должны быть прозрачными и предоставлять исследователям и ученым доступ к данным, соблюдая при этом конфиденциальность пользователей.
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