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В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера - РИА Новости, 12.06.2023
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21:45 12.06.2023 (обновлено: 22:38 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/tankery-1877691661.html
В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера
В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера - РИА Новости, 12.06.2023
В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера
Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУ СК России. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T21:45
2023-06-12T22:38
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
река лена
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУ СК России.Как уточняется, инцидент произошел возле поселка Алексеевск в Киренском районе. Танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров" с 832 тоннами бензина столкнулся с судном ТР-901, которое стояло в порту на ремонте.&quot;В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку&quot;, — говорится в сообщении.По данным ведомства, никто не пострадал. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они выясняют обстоятельства аварии. Также организована доследственная проверка.
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), река лена
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Река Лена
В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера

Два танкера столкнулись на Лене, часть топлива попала в реку

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры
Танкеры - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУ СК России.
Как уточняется, инцидент произошел возле поселка Алексеевск в Киренском районе. Танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров" с 832 тоннами бензина столкнулся с судном ТР-901, которое стояло в порту на ремонте.
«

"В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, никто не пострадал. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они выясняют обстоятельства аварии. Также организована доследственная проверка.
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ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Река Лена
 
 
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