https://ria.ru/20230612/tankery-1877691661.html
В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера
В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера - РИА Новости, 12.06.2023
В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера
Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУ СК России. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T21:45
2023-06-12T21:45
2023-06-12T22:38
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
река лена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554699_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_4e1391a9951aebfaf30defceb8459aa0.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУ СК России.Как уточняется, инцидент произошел возле поселка Алексеевск в Киренском районе. Танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров" с 832 тоннами бензина столкнулся с судном ТР-901, которое стояло в порту на ремонте."В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку", — говорится в сообщении.По данным ведомства, никто не пострадал. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они выясняют обстоятельства аварии. Также организована доследственная проверка.
https://ria.ru/20221230/pozhar-1842524961.html
иркутская область
река лена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554699_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_995e7e306c69f4fb2abedd0e9b7f7b87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), река лена
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Река Лена
В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера
Два танкера столкнулись на Лене, часть топлива попала в реку