https://ria.ru/20230612/tankery-1877691661.html

В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера

В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера - РИА Новости, 12.06.2023

В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера

Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУ СК России. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T21:45

2023-06-12T21:45

2023-06-12T22:38

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

река лена

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУ СК России.Как уточняется, инцидент произошел возле поселка Алексеевск в Киренском районе. Танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров" с 832 тоннами бензина столкнулся с судном ТР-901, которое стояло в порту на ремонте."В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку", — говорится в сообщении.По данным ведомства, никто не пострадал. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они выясняют обстоятельства аварии. Также организована доследственная проверка.

https://ria.ru/20221230/pozhar-1842524961.html

иркутская область

река лена

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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), река лена