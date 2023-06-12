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Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 12.06.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении
Потери противника на Южнодонецком направлении за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:37
2023-06-12T13:37
2023-06-12T14:01
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Потери противника на Южнодонецком направлении за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении. "Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины. В районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877633190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Южнодонецком направлении