https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877620854.html

Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье

Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье - РИА Новости, 12.06.2023

Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения экипажем вертолета Ка-52 ВКС России движущейся боевой бронированной машины украинских войск на Запорожском... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:33

2023-06-12T12:33

2023-06-12T15:00

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения экипажем вертолета Ка-52 ВКС России движущейся боевой бронированной машины украинских войск на Запорожском направлении. В ролике ведомства - кадры с бортового прицельного комплекса вертолета Ка-52, пуск противотанковой управляемой ракеты по движущейся бронемашине ВСУ, прямое попадание первой же ракетой. "Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ, нанёс удар управляемой ракетой. В результате удара боевая бронированная машина ВСУ уничтожена вместе с экипажем", - сообщили в Минобороны России.

https://ria.ru/20230610/udar-1877400865.html

россия

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Дарья Буймова

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Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ на запорожском направлении 2023-06-12T12:33 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор"