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Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 12.06.2023 (обновлено: 15:00 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877620854.html
Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье
Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье - РИА Новости, 12.06.2023
Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения экипажем вертолета Ка-52 ВКС России движущейся боевой бронированной машины украинских войск на Запорожском... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:33
2023-06-12T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения экипажем вертолета Ка-52 ВКС России движущейся боевой бронированной машины украинских войск на Запорожском направлении. В ролике ведомства - кадры с бортового прицельного комплекса вертолета Ка-52, пуск противотанковой управляемой ракеты по движущейся бронемашине ВСУ, прямое попадание первой же ракетой. "Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ, нанёс удар управляемой ракетой. В результате удара боевая бронированная машина ВСУ уничтожена вместе с экипажем", - сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20230610/udar-1877400865.html
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Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ на запорожском направлении
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в мире, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор"
Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье

Минобороны опубликовало видео уничтожения Ка-52 украинской бронемашины на Запорожье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения экипажем вертолета Ка-52 ВКС России движущейся боевой бронированной машины украинских войск на Запорожском направлении.
В ролике ведомства - кадры с бортового прицельного комплекса вертолета Ка-52, пуск противотанковой управляемой ракеты по движущейся бронемашине ВСУ, прямое попадание первой же ракетой.
"Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ, нанёс удар управляемой ракетой. В результате удара боевая бронированная машина ВСУ уничтожена вместе с экипажем", - сообщили в Минобороны России.
Уничтожение боевой бронированной техники ВСУ западного производства - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ
10 июня, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"
 
 
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