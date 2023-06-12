https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877620854.html
Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье
Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье - РИА Новости, 12.06.2023
Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения экипажем вертолета Ка-52 ВКС России движущейся боевой бронированной машины украинских войск на Запорожском... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T12:33
2023-06-12T12:33
2023-06-12T15:00
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения экипажем вертолета Ка-52 ВКС России движущейся боевой бронированной машины украинских войск на Запорожском направлении. В ролике ведомства - кадры с бортового прицельного комплекса вертолета Ка-52, пуск противотанковой управляемой ракеты по движущейся бронемашине ВСУ, прямое попадание первой же ракетой. "Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортёр ВСУ, нанёс удар управляемой ракетой. В результате удара боевая бронированная машина ВСУ уничтожена вместе с экипажем", - сообщили в Минобороны России.
https://ria.ru/20230610/udar-1877400865.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ на запорожском направлении
2023-06-12T12:33
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор"
Ка-52 российских ВКС уничтожил украинскую бронемашину на Запорожье
Минобороны опубликовало видео уничтожения Ка-52 украинской бронемашины на Запорожье