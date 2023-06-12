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Посол России оценил темпы развития экономического сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 12.06.2023
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16:53 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/sotrudnichestvo-1877664681.html
Посол России оценил темпы развития экономического сотрудничества с Китаем
Посол России оценил темпы развития экономического сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 12.06.2023
Посол России оценил темпы развития экономического сотрудничества с Китаем
Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается ускоренными темпами, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:53
2023-06-12T16:53
экономика
россия
китай
игорь моргулов
в мире
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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается ускоренными темпами, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. "Ускоренными темпами расширяется двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Опережающий рост демонстрирует взаимная торговля: по итогам прошедших пяти месяцев этого года ее объем достиг 94 миллиардов долларов США, увеличившись более чем на 40%", - сказал Моргулов, выступая на госприеме в посольстве по случаю Дня России. По его словам, при сохранении такой динамики странам удастся с опережением сроков выполнить ранее поставленную главами государств задачу увеличения ежегодного товарооборота до 200 миллиардов долларов.
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экономика, россия, китай, игорь моргулов, в мире
Экономика, Россия, Китай, Игорь Моргулов, В мире
Посол России оценил темпы развития экономического сотрудничества с Китаем

Посол Моргулов заявил об ускоренных темпах развития экономического сотрудничества с Китаем

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПосол России в Китае Игорь Моргулов
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Посол России в Китае Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается ускоренными темпами, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Ускоренными темпами расширяется двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Опережающий рост демонстрирует взаимная торговля: по итогам прошедших пяти месяцев этого года ее объем достиг 94 миллиардов долларов США, увеличившись более чем на 40%", - сказал Моргулов, выступая на госприеме в посольстве по случаю Дня России.
По его словам, при сохранении такой динамики странам удастся с опережением сроков выполнить ранее поставленную главами государств задачу увеличения ежегодного товарооборота до 200 миллиардов долларов.
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