https://ria.ru/20230612/soldaty-1877593473.html

Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу

Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу - РИА Новости, 12.06.2023

Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу

Российские солдаты успешно отражают контрнаступление Киева, поддерживаемого НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:52

2023-06-12T08:52

2023-06-12T09:32

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

день россии

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские солдаты успешно отражают контрнаступление Киева, поддерживаемого НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных. Как написал Володин, поздравляя с Днём России, ВС РФ "успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО". "Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу", — написал Володин. Он отметил, что Россия — "родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей", которые гордятся достижениями, историей, культурой. "Любят Отечество, верят в него. Делают всё для его развития", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, день россии