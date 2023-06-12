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Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 12.06.2023 (обновлено: 09:32 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/soldaty-1877593473.html
Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу
Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу - РИА Новости, 12.06.2023
Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу
Российские солдаты успешно отражают контрнаступление Киева, поддерживаемого НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T08:52
2023-06-12T09:32
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
день россии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские солдаты успешно отражают контрнаступление Киева, поддерживаемого НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных. Как написал Володин, поздравляя с Днём России, ВС РФ "успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО". "Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу", — написал Володин. Он отметил, что Россия — "родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей", которые гордятся достижениями, историей, культурой. "Любят Отечество, верят в него. Делают всё для его развития", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
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вячеслав володин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, день россии
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, День России
Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу

Спикер Госдумы Володин: российские солдаты успешно отражают контрнаступление Киева

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские солдаты успешно отражают контрнаступление Киева, поддерживаемого НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных.
Как написал Володин, поздравляя с Днём России, ВС РФ "успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО". "Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу", — написал Володин.
Он отметил, что Россия — "родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей", которые гордятся достижениями, историей, культурой. "Любят Отечество, верят в него. Делают всё для его развития", — подчеркнул он.
Праздничная инсталляция, установленная ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДень России
 
 
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