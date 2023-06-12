https://ria.ru/20230612/soldaty-1877593473.html
Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу
Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу - РИА Новости, 12.06.2023
Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу
Российские солдаты успешно отражают контрнаступление Киева, поддерживаемого НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T08:52
2023-06-12T08:52
2023-06-12T09:32
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
день россии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские солдаты успешно отражают контрнаступление Киева, поддерживаемого НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных. Как написал Володин, поздравляя с Днём России, ВС РФ "успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО". "Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу", — написал Володин. Он отметил, что Россия — "родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей", которые гордятся достижениями, историей, культурой. "Любят Отечество, верят в него. Делают всё для его развития", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав володин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, день россии
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Володин поблагодарил российских военных за мужество, героизм и отвагу
Спикер Госдумы Володин: российские солдаты успешно отражают контрнаступление Киева