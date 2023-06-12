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В белгородских пунктах размещения находятся более шести тысяч шебекинцев - РИА Новости, 12.06.2023
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16:45 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/shebekintsy-1877664273.html
В белгородских пунктах размещения находятся более шести тысяч шебекинцев
В белгородских пунктах размещения находятся более шести тысяч шебекинцев - РИА Новости, 12.06.2023
В белгородских пунктах размещения находятся более шести тысяч шебекинцев
Более шести тысяч жителей Шебекинского округа, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов со стороны украинских войск, находятся в пунктах временного... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:45
2023-06-12T16:45
белгородская область
белгород
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 июн – РИА Новости. Более шести тысяч жителей Шебекинского округа, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов со стороны украинских войск, находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.&quot;Мы продолжаем оказывать системную помощь жителям Шебекинского округа. Сейчас в пунктах временного размещения находится более шести тысяч человек. Всего по области работает 47 ПВР в 10 округах и районах области&quot; - написал Гладков.Губернатор рассказал, что в понедельник приехал в один из ПВР города Белгорода проверить, как жители разместились, и поздравить их с Днём России. Он отметил, что быт обустроен, и люди накормлены, но были проблемы с формированием заявок на товары первой необходимости и лекарства. Гладков поручил министрам социальной защиты населения и здравоохранения региона внести изменения в регламент отработки, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию. Приграничные районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, так Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня. По данным губернатора, обстрелы ежедневно продолжаются. Люди массово покинули город и окрестности.
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белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков
В белгородских пунктах размещения находятся более шести тысяч шебекинцев

Губернатор Гладков: в Белгородской области в 47 ПВР находятся более шести тысяч шебекинцев

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ пункте временного размещения в Белгороде
В пункте временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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В пункте временного размещения в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 июн – РИА Новости. Более шести тысяч жителей Шебекинского округа, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов со стороны украинских войск, находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«

"Мы продолжаем оказывать системную помощь жителям Шебекинского округа. Сейчас в пунктах временного размещения находится более шести тысяч человек. Всего по области работает 47 ПВР в 10 округах и районах области" - написал Гладков.

Губернатор рассказал, что в понедельник приехал в один из ПВР города Белгорода проверить, как жители разместились, и поздравить их с Днём России. Он отметил, что быт обустроен, и люди накормлены, но были проблемы с формированием заявок на товары первой необходимости и лекарства. Гладков поручил министрам социальной защиты населения и здравоохранения региона внести изменения в регламент отработки, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию.
Приграничные районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, так Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня. По данным губернатора, обстрелы ежедневно продолжаются. Люди массово покинули город и окрестности.
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