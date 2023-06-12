https://ria.ru/20230612/shebekintsy-1877664273.html

В белгородских пунктах размещения находятся более шести тысяч шебекинцев

В белгородских пунктах размещения находятся более шести тысяч шебекинцев - РИА Новости, 12.06.2023

В белгородских пунктах размещения находятся более шести тысяч шебекинцев

Более шести тысяч жителей Шебекинского округа, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов со стороны украинских войск, находятся в пунктах временного... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:45

2023-06-12T16:45

2023-06-12T16:45

белгородская область

белгород

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 июн – РИА Новости. Более шести тысяч жителей Шебекинского округа, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов со стороны украинских войск, находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."Мы продолжаем оказывать системную помощь жителям Шебекинского округа. Сейчас в пунктах временного размещения находится более шести тысяч человек. Всего по области работает 47 ПВР в 10 округах и районах области" - написал Гладков.Губернатор рассказал, что в понедельник приехал в один из ПВР города Белгорода проверить, как жители разместились, и поздравить их с Днём России. Он отметил, что быт обустроен, и люди накормлены, но были проблемы с формированием заявок на товары первой необходимости и лекарства. Гладков поручил министрам социальной защиты населения и здравоохранения региона внести изменения в регламент отработки, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию. Приграничные районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины, так Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня. По данным губернатора, обстрелы ежедневно продолжаются. Люди массово покинули город и окрестности.

https://ria.ru/20230612/shebekino-1877587322.html

белгородская область

белгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков