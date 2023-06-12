https://ria.ru/20230612/shebekino-1877587322.html

Военные помогли семье из Шебекино вывезти животных и вещи

Военные помогли семье из Шебекино вывезти животных и вещи - РИА Новости, 12.06.2023

Военные помогли семье из Шебекино вывезти животных и вещи

Российские военные помогли семье из Шебекино Белгородской области вывезти животных и вещи из дома, который пришлось оставить из-за постоянных обстрелов со... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T05:33

2023-06-12T05:33

2023-06-12T09:11

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ШЕБЕКИНО, 12 июн – РИА Новости. Российские военные помогли семье из Шебекино Белгородской области вывезти животных и вещи из дома, который пришлось оставить из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск.Местный житель Алексей рассказал РИА Новости, что военные привезли его в Шебекино, чтобы он забрал из родительского дома собаку, кошек и особо необходимые и ценные вещи.Когда семья уезжала отсюда, мало что успели забрать: "Вывозили трех собак и двух кошек, что успели взять. Выезжали по ночи". Но это были не все их питомцы.В соседнем дворе — руины. Алексей рассказывает, что узнал, что соседский дом разрушен, из местного Telegram-канала. Произошло это буквально за день до этой поездки. Его сестра в спешке собирает детские вещи. Детей у нее трое, они сейчас с ее родителями в Борисовском районе, где семья сняла дом. Рядом с женщиной бегает, мяукая, кошка.В другом помещении среди осколков стекла бегает еще одна, голодная кошка. Ей дают кусок мяса, и она буквально набрасывается на него.Во дворе бегает обрадовавшаяся людям рыжая собака. Она уже не помещается в машину, на которой поедут хозяева, поэтому отправится отдельно."Ложись, ложись, брат", – говорит псу военный, после того как занес его во внедорожник. Он гладит собаку, а она лаково смотрит на него и виляет хвостом.Военные отвезли гражданских до безопасного места. Там беженцы из Шебекино переложили вещи в свою машину и поехали дальше."Обратно, на съемное на жилье. Какое-то время – там, пока не утихомирится. Или вообще будет куда возвращаться", – говорит Алексей.

https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Шебекино о помощи, которую оказывают военные Российские военные помогли шебекинцам вывезти животных и вещи из дома, который пришлось оставить из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. 2023-06-12T05:33 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино