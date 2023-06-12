Источник: в ЕС по-прежнему не могут согласовать новые санкции против России
Источник: в ЕС по-прежнему не могут согласовать 11-й пакет антироссийских санкций
© AP Photo / Markus SchreiberСимволика ЕС
© AP Photo / Markus Schreiber
Символика ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Согласование нового 11-го по счету пакета санкций ЕС против России все еще находится на предварительной стадии и обсуждается на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, следующая встреча по этому вопросу состоится 14 июня, сообщил РИА Новости в понедельник европейский источник.
"Согласование все еще продолжается на уровне постоянных представителей стран ЕС. Пакет включен в повестку заседания постпредов в среду", - сообщил собеседник агентства.
При этом он не ответил, рассчитывают ли постпреды завершить согласование пакета к предстоящему 29-30 июня саммиту Евросоюза.
Еврокомиссия в апреле представила ряд предложений по новым санкциям против РФ. Основной целью 11-го пакета, как ожидается, станет дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений. ЕС, в частности, планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций. Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС.
Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.