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Источник: в ЕС по-прежнему не могут согласовать новые санкции против России - РИА Новости, 12.06.2023
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14:28 12.06.2023 (обновлено: 14:33 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/sanktsii-1877638073.html
Источник: в ЕС по-прежнему не могут согласовать новые санкции против России
Источник: в ЕС по-прежнему не могут согласовать новые санкции против России - РИА Новости, 12.06.2023
Источник: в ЕС по-прежнему не могут согласовать новые санкции против России
Согласование нового 11-го по счету пакета санкций ЕС против России все еще находится на предварительной стадии и обсуждается на уровне постоянных представителей РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:28
2023-06-12T14:33
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
совет ес
еврокомиссия
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Согласование нового 11-го по счету пакета санкций ЕС против России все еще находится на предварительной стадии и обсуждается на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, следующая встреча по этому вопросу состоится 14 июня, сообщил РИА Новости в понедельник европейский источник."Согласование все еще продолжается на уровне постоянных представителей стран ЕС. Пакет включен в повестку заседания постпредов в среду", - сообщил собеседник агентства.При этом он не ответил, рассчитывают ли постпреды завершить согласование пакета к предстоящему 29-30 июня саммиту Евросоюза.Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция высказывала предположение, что новый пакет санкций может быть окончательно подготовлен к саммиту ЕС, намеченному на 29-30 июня.Еврокомиссия в апреле представила ряд предложений по новым санкциям против РФ. Основной целью 11-го пакета, как ожидается, станет дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений. ЕС, в частности, планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций. Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС.Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230609/sanktsii-1877304249.html
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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, совет ес, еврокомиссия, в мире, экономика
Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Совет ЕС, Еврокомиссия, В мире, Экономика
Источник: в ЕС по-прежнему не могут согласовать новые санкции против России

Источник: в ЕС по-прежнему не могут согласовать 11-й пакет антироссийских санкций

© AP Photo / Markus SchreiberСимволика ЕС
Символика ЕС - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Символика ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Согласование нового 11-го по счету пакета санкций ЕС против России все еще находится на предварительной стадии и обсуждается на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, следующая встреча по этому вопросу состоится 14 июня, сообщил РИА Новости в понедельник европейский источник.
"Согласование все еще продолжается на уровне постоянных представителей стран ЕС. Пакет включен в повестку заседания постпредов в среду", - сообщил собеседник агентства.
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При этом он не ответил, рассчитывают ли постпреды завершить согласование пакета к предстоящему 29-30 июня саммиту Евросоюза.
Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция высказывала предположение, что новый пакет санкций может быть окончательно подготовлен к саммиту ЕС, намеченному на 29-30 июня.
Еврокомиссия в апреле представила ряд предложений по новым санкциям против РФ. Основной целью 11-го пакета, как ожидается, станет дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений. ЕС, в частности, планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций. Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС.
Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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ЕвросоюзРоссияСанкции в отношении РоссииСовет ЕСЕврокомиссияВ миреЭкономика
 
 
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