https://ria.ru/20230612/radiostantsiya-1877696444.html

В Калининграде неизвестные взломали эфир радиостанции

В Калининграде неизвестные взломали эфир радиостанции - РИА Новости, 12.06.2023

В Калининграде неизвестные взломали эфир радиостанции

Неизвестные в Калининграде подменили спутниковый сигнал радиостанции "Европа плюс" и транслировали в эфире "незаконный контент", сообщил в понедельник... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T23:04

2023-06-12T23:04

2023-06-12T23:04

калининград

происшествия

технологии

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КАЛИНИНГРАД, 12 июн - РИА Новости. Неизвестные в Калининграде подменили спутниковый сигнал радиостанции "Европа плюс" и транслировали в эфире "незаконный контент", сообщил в понедельник журналистам руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков. "Произошла подмена спутникового сигнала радиостанции "Европа плюс". Речь идет о федеральном сегменте вещания. Время присутствия в эфире незаконного контента составило менее 5 минут", - сообщил Лысков.Он уточнил, что после этого автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный источник в виде интернет-канала, где подмена отсутствовала. Сейчас в произошедшем разбираются профильные структуры. Ранее сообщалось о хакерских атаках на радиостанции в ряде регионов России. МЧС РФ заявляло, что из-за этого по радио могла звучать ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечало министерство и просило "следить за сообщениями в официальных источниках". Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего, заявляли РИА Новости также, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ.

https://ria.ru/20230612/khakery-1877677044.html

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калининград, происшествия, технологии