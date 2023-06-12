https://ria.ru/20230612/putin-1877629993.html

Россиян всегда отличает вера в правду и справедливость, заявил Путин

Россиян всегда отличает вера в правду и справедливость, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2023

Россиян всегда отличает вера в правду и справедливость, заявил Путин

Основой России являются вера и люди, которые идут от победы к победе, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения Государственных премий и... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:33

2023-06-12T13:33

2023-06-12T13:46

россия

владимир путин

общество

день россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Основой России являются вера и люди, которые идут от победы к победе, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения Государственных премий и медалей Героя Труда в Кремле в День России в понедельник."Конечно, не могу не согласиться с тем, что в основе России - вера и люди. Люди, которые идут от победы к победе, основывая свою жизнь и всю свою работу на вере: вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию", - сказал Путин.Ранее во время церемонии Путин поздравил россиян с Днём России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа.

https://ria.ru/20230612/mishustin-1877629435.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, день россии