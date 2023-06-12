https://ria.ru/20230612/putin-1877629993.html
Россиян всегда отличает вера в правду и справедливость, заявил Путин
Россиян всегда отличает вера в правду и справедливость, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2023
Россиян всегда отличает вера в правду и справедливость, заявил Путин
Основой России являются вера и люди, которые идут от победы к победе, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения Государственных премий и... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:33
2023-06-12T13:33
2023-06-12T13:46
россия
владимир путин
общество
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Основой России являются вера и люди, которые идут от победы к победе, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения Государственных премий и медалей Героя Труда в Кремле в День России в понедельник."Конечно, не могу не согласиться с тем, что в основе России - вера и люди. Люди, которые идут от победы к победе, основывая свою жизнь и всю свою работу на вере: вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию", - сказал Путин.Ранее во время церемонии Путин поздравил россиян с Днём России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа.
https://ria.ru/20230612/mishustin-1877629435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, день россии
Россия, Владимир Путин, Общество, День России
Россиян всегда отличает вера в правду и справедливость, заявил Путин
Президент Путин: основой России являются вера и люди, которые идут к победе
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Основой России являются вера и люди, которые идут от победы к победе, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения Государственных премий и медалей Героя Труда в Кремле в День России в понедельник.
"Конечно, не могу не согласиться с тем, что в основе России - вера и люди. Люди, которые идут от победы к победе, основывая свою жизнь и всю свою работу на вере: вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию", - сказал Путин.
Ранее во время церемонии Путин поздравил россиян с Днём России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа.
Мишустин поздравил соотечественников с Днем России