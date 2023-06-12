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Дело "Голубой крови". Загадочная судьба изобретателя советского супероружия

Дело "Голубой крови". Загадочная судьба изобретателя советского супероружия - РИА Новости, 12.06.2023

Дело "Голубой крови". Загадочная судьба изобретателя советского супероружия

Суицид или спланированное убийство — смерть профессора Феликса Белоярцева до сих пор вызывает вопросы. Друзья считают, что замешан КГБ, официальная версия иная. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:00

2023-06-12T08:00

2023-06-12T08:08

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москва

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афганистан

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Суицид или спланированное убийство — смерть профессора Феликса Белоярцева до сих пор вызывает вопросы. Друзья считают, что замешан КГБ, официальная версия иная. О том, какая разработка стала для ученого роковой, — в материале РИА Новости.Важное открытиеФеликс Белоярцев родился в семье потомственных врачей. Вопрос о выборе профессии никогда не стоял: с детства он увлекался медициной и после школы поступил в Астраханский мединститут. Затем несколько лет проработал сельским врачом. Вскоре перспективного сотрудника с докторской степенью по анестезиологии пригласили в Москву — в Институт сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.А уже в конце семидесятых Белоярцев возглавил одно из отделений Института биологической физики, где проводил опыты с так называемым перфтораном — плазмозаменителем с газотранспортной функцией. В прессе препарат называли "Голубая кровь". Он подходил всем пациентам вне зависимости от группы крови и способствовал быстрому заживлению ран.После клинических испытаний на мышах средство разрешили применять на людях. Так спасли пятилетнюю Аню Гришину, которую сбил троллейбус, — состояние девочки ухудшалось, счет шел на минуты, и врачи решили рискнуть. Профессор лично ввел ребенку два флакона.Перфторан сохранил жизни более 200 солдатам, получившим тяжелые ранения в Афганистане. После этого препаратом всерьез заинтересовались военные.ТравляИнтересно, что работу над плазмозаменителем вели уже несколько десятков лет во многих странах. В том числе в США. Но именно открытие Белоярцева стало мировым прорывом в медицине и даже претендовало на Нобелевскую премию.Однако все сложилось иначе: неожиданно для ученого исследования резко свернули. Профессора стали травить коллеги. Кто-то распустил слух, что Белоярцев испытывал перфторан на слабоумных. Затем в КГБ поступил анонимный донос — якобы медик торгует ворованным из лаборатории спиртом и именно на эти деньги построил дачу в подмосковном Пущино.Против Белоярцева возбудили уголовное дело, расследование курировали сотрудники госбезопасности. Для начала пришли в Институт биологической физики и допросили коллег. Ученый, по воспоминаниям очевидцев, переживал все это очень тяжело.В декабре 1985-го провели обыск у него на даче, но ничего существенного не обнаружили. Белоярцев присутствовал при следственных действиях, а после остался в доме ночевать.На следующее утро родные нашли его мертвым. Согласно официальной версии, исследователь покончил с собой.Разные версииПотрясенные коллеги решили, что Белоярцева довели до суицида, и обратились в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело. Дело в том, что перед смертью профессор написал близкому другу письмо, где признавался, что не может жить в атмосфере предательства и постоянной травли. Просил позаботиться о детях.Впрочем, прокуроры состава преступления в чьих-либо действиях не обнаружили. Дело против ученого вскоре закрыли — не нашли доказательств вины.Несмотря на то что после гибели Белоярцева прошло почти 40 лет, история до сих пор вызывает много вопросов. Одни считают, что травлю талантливого профессора спровоцировали завистники с работы. Другие — что это сделали коллеги из конкурирующих научно-исследовательских институтов.Есть версия, что с медиком расправились сотрудники КГБ. Якобы он перешел дорогу высокопоставленному офицеру — соседу по даче, который часто устраивал застолья и мешал ученому работать.Так или иначе, именно после смерти Белоярцева разработку и применение перфторана остановили.

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

генеральная прокуратура рф, москва, сша, афганистан