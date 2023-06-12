https://ria.ru/20230612/pridnestrove-1877603138.html
Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности
Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности - РИА Новости, 12.06.2023
Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил соотечественников с Днём России, пожелав России преодолеть все... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:05
2023-06-12T10:05
2023-06-12T10:05
в мире
приднестровская молдавская республика
россия
вадим красносельский
день россии
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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил соотечественников с Днём России, пожелав России преодолеть все трудности, а российскому народу процветания, сообщила в понедельник пресс-служба главы ПМР. "Мы от всей души желаем России преодолеть все трудности, мы желаем российскому народу процветания", - говорится в поздравлении. Красносельский отметил, что 12 июня в очередной раз напоминает нашим гражданам о многовековых связях Приднестровья и России, об общей истории и духовности. "Приднестровье и сегодня тесно связано с Россией - это и экономические контакты, и общие стандарты образования, и проекты в области культуры, и православные традиции", - подчеркнул Красносельский. Он напомнил, что приднестровцы благодарны Российской Федерации за то, что в трагическом 1992 году она стала гарантом мира на берегах Днестра и до сих пор им остается. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика, россия, вадим красносельский, день россии
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, Вадим Красносельский, День России
Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности
Глава ПМР Красносельский пожелал России преодолеть трудности, а народу —процветания
ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил соотечественников с Днём России, пожелав России преодолеть все трудности, а российскому народу процветания, сообщила в понедельник пресс-служба главы ПМР.
"Мы от всей души желаем России преодолеть все трудности, мы желаем российскому народу процветания", - говорится в поздравлении.
Красносельский отметил, что 12 июня в очередной раз напоминает нашим гражданам о многовековых связях Приднестровья и России, об общей истории и духовности.
"Приднестровье и сегодня тесно связано с Россией - это и экономические контакты, и общие стандарты образования, и проекты в области культуры, и православные традиции", - подчеркнул Красносельский.
России есть что праздновать
Он напомнил, что приднестровцы благодарны Российской Федерации за то, что в трагическом 1992 году она стала гарантом мира на берегах Днестра
и до сих пор им остается.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.