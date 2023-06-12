https://ria.ru/20230612/pridnestrove-1877603138.html

Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности

Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности - РИА Новости, 12.06.2023

Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил соотечественников с Днём России, пожелав России преодолеть все... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:05

2023-06-12T10:05

2023-06-12T10:05

в мире

приднестровская молдавская республика

россия

вадим красносельский

день россии

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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил соотечественников с Днём России, пожелав России преодолеть все трудности, а российскому народу процветания, сообщила в понедельник пресс-служба главы ПМР. "Мы от всей души желаем России преодолеть все трудности, мы желаем российскому народу процветания", - говорится в поздравлении. Красносельский отметил, что 12 июня в очередной раз напоминает нашим гражданам о многовековых связях Приднестровья и России, об общей истории и духовности. "Приднестровье и сегодня тесно связано с Россией - это и экономические контакты, и общие стандарты образования, и проекты в области культуры, и православные традиции", - подчеркнул Красносельский. Он напомнил, что приднестровцы благодарны Российской Федерации за то, что в трагическом 1992 году она стала гарантом мира на берегах Днестра и до сих пор им остается. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html

https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html

приднестровская молдавская республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, приднестровская молдавская республика, россия, вадим красносельский, день россии