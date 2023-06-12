Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/pridnestrove-1877603138.html
Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности
Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности - РИА Новости, 12.06.2023
Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил соотечественников с Днём России, пожелав России преодолеть все... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:05
2023-06-12T10:05
в мире
приднестровская молдавская республика
россия
вадим красносельский
день россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860110866_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_f7c1ff85358a821f59b123600f678a08.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил соотечественников с Днём России, пожелав России преодолеть все трудности, а российскому народу процветания, сообщила в понедельник пресс-служба главы ПМР. "Мы от всей души желаем России преодолеть все трудности, мы желаем российскому народу процветания", - говорится в поздравлении. Красносельский отметил, что 12 июня в очередной раз напоминает нашим гражданам о многовековых связях Приднестровья и России, об общей истории и духовности. "Приднестровье и сегодня тесно связано с Россией - это и экономические контакты, и общие стандарты образования, и проекты в области культуры, и православные традиции", - подчеркнул Красносельский. Он напомнил, что приднестровцы благодарны Российской Федерации за то, что в трагическом 1992 году она стала гарантом мира на берегах Днестра и до сих пор им остается. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html
приднестровская молдавская республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860110866_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7de8b8248e2fafd48176df0c4339de35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, приднестровская молдавская республика, россия, вадим красносельский, день россии
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, Вадим Красносельский, День России
Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности

Глава ПМР Красносельский пожелал России преодолеть трудности, а народу —процветания

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил соотечественников с Днём России, пожелав России преодолеть все трудности, а российскому народу процветания, сообщила в понедельник пресс-служба главы ПМР.
"Мы от всей души желаем России преодолеть все трудности, мы желаем российскому народу процветания", - говорится в поздравлении.
Красносельский отметил, что 12 июня в очередной раз напоминает нашим гражданам о многовековых связях Приднестровья и России, об общей истории и духовности.
"Приднестровье и сегодня тесно связано с Россией - это и экономические контакты, и общие стандарты образования, и проекты в области культуры, и православные традиции", - подчеркнул Красносельский.
Праздничная инсталляция, установленная ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
России есть что праздновать
Вчера, 08:00
Он напомнил, что приднестровцы благодарны Российской Федерации за то, что в трагическом 1992 году она стала гарантом мира на берегах Днестра и до сих пор им остается.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
День России
Вчера, 01:29
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаРоссияВадим КрасносельскийДень России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала