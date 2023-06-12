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"Должны бояться". Офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии - РИА Новости, 12.06.2023
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15:32 12.06.2023 (обновлено: 23:44 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/preduprezhdenie-1877651434.html
"Должны бояться". Офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии
"Должны бояться". Офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии - РИА Новости, 12.06.2023
"Должны бояться". Офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии
Вооруженным силам Украины следует опасаться российских термобарических снарядов, способных нанести огромный урон противнику, написал отставной офицер НАТО... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:32
2023-06-12T23:44
в мире
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россия
вооруженные силы украины
нато
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вооруженным силам Украины следует опасаться российских термобарических снарядов, способных нанести огромный урон противнику, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.&quot;Украинские силы активно ищут смертоносные российские системы вооружения, которые они считают приоритетными целями. И на это есть веские причины&quot;, — говорится в материале.Против украинской армии Россия использует смертоносные термобарические снаряды, которые запускаются из огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Этот вид оружия способен уничтожить все на своем пути за небольшой промежуток времени, указал бывший военный.&quot;Механизированную атаку может остановить всего лишь одна система ТОС-1А с термобарическими снарядами&quot;, — подчеркнул Атламазоглу.Ранее командир подразделения ВС России сообщил об уничтожении двух БМП Bradley украинской армии с использованием термобарических снарядов.
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в мире, технологии, россия, вооруженные силы украины, нато, тос-1а "солнцепек"
В мире, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, ТОС-1А "Солнцепек"
"Должны бояться". Офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии

Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ должны бояться "Солнцепеков" с термобарическими снарядами

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вооруженным силам Украины следует опасаться российских термобарических снарядов, способных нанести огромный урон противнику, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.
«

"Украинские силы активно ищут смертоносные российские системы вооружения, которые они считают приоритетными целями. И на это есть веские причины", — говорится в материале.

Против украинской армии Россия использует смертоносные термобарические снаряды, которые запускаются из огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Этот вид оружия способен уничтожить все на своем пути за небольшой промежуток времени, указал бывший военный.
«

"Механизированную атаку может остановить всего лишь одна система ТОС-1А с термобарическими снарядами", — подчеркнул Атламазоглу.

Ранее командир подразделения ВС России сообщил об уничтожении двух БМП Bradley украинской армии с использованием термобарических снарядов.
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В миреТехнологииРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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