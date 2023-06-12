https://ria.ru/20230612/preduprezhdenie-1877651434.html

"Должны бояться". Офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии

"Должны бояться". Офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии - РИА Новости, 12.06.2023

"Должны бояться". Офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии

Вооруженным силам Украины следует опасаться российских термобарических снарядов, способных нанести огромный урон противнику, написал отставной офицер НАТО... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:32

2023-06-12T15:32

2023-06-12T23:44

в мире

технологии

россия

вооруженные силы украины

нато

тос-1а "солнцепек"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749918183_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_cebfce078f6861df18cd9d1d32e89e07.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вооруженным силам Украины следует опасаться российских термобарических снарядов, способных нанести огромный урон противнику, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive."Украинские силы активно ищут смертоносные российские системы вооружения, которые они считают приоритетными целями. И на это есть веские причины", — говорится в материале.Против украинской армии Россия использует смертоносные термобарические снаряды, которые запускаются из огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Этот вид оружия способен уничтожить все на своем пути за небольшой промежуток времени, указал бывший военный."Механизированную атаку может остановить всего лишь одна система ТОС-1А с термобарическими снарядами", — подчеркнул Атламазоглу.Ранее командир подразделения ВС России сообщил об уничтожении двух БМП Bradley украинской армии с использованием термобарических снарядов.

https://ria.ru/20230612/vsu-1877633966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, россия, вооруженные силы украины, нато, тос-1а "солнцепек"