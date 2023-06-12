https://ria.ru/20230612/pozhar-1877691780.html
В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода
В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода - РИА Новости, 12.06.2023
В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода
Офисное здание горит на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде, площадь пожара составляет 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T21:47
2023-06-12T21:47
2023-06-12T22:10
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Офисное здание горит на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде, площадь пожара составляет 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России."Сотрудники МЧС России в Калининграде ликвидируют пожар площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Горит офисное здание на территории бывшего завода "Кварц", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении принимают участие 47 человек, задействовано 11 единиц техники. Также проводится наращивание сил и средств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде
Офисное здание горит на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде, площадь пожара 1,3 тыс квадратных метров, сообщает МЧС РФ
2023-06-12T21:47
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Коммерческая недвижимость
В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода
В Калининграде на 1,3 тысячи квадратов загорелось офисное здание бывшего завода Кварц