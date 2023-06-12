https://ria.ru/20230612/pozhar-1877691780.html

В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода

В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода - РИА Новости, 12.06.2023

В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода

Офисное здание горит на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде, площадь пожара составляет 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T21:47

2023-06-12T21:47

2023-06-12T22:10

происшествия

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Офисное здание горит на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде, площадь пожара составляет 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России."Сотрудники МЧС России в Калининграде ликвидируют пожар площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Горит офисное здание на территории бывшего завода "Кварц", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении принимают участие 47 человек, задействовано 11 единиц техники. Также проводится наращивание сил и средств.

https://ria.ru/20230611/pozhar-1877501979.html

калининград

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2023

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде Офисное здание горит на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде, площадь пожара 1,3 тыс квадратных метров, сообщает МЧС РФ 2023-06-12T21:47 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость