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В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода - РИА Новости, 12.06.2023
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21:47 12.06.2023 (обновлено: 22:10 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877691780.html
В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода
В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода - РИА Новости, 12.06.2023
В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода
Офисное здание горит на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде, площадь пожара составляет 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T21:47
2023-06-12T22:10
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Офисное здание горит на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде, площадь пожара составляет 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.&quot;Сотрудники МЧС России в Калининграде ликвидируют пожар площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Горит офисное здание на территории бывшего завода &quot;Кварц&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении принимают участие 47 человек, задействовано 11 единиц техники. Также проводится наращивание сил и средств.
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4.7
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Пожар на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде
Офисное здание горит на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде, площадь пожара 1,3 тыс квадратных метров, сообщает МЧС РФ
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происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Коммерческая недвижимость
В Калининграде произошел пожар на территории бывшего завода

В Калининграде на 1,3 тысячи квадратов загорелось офисное здание бывшего завода Кварц

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Офисное здание горит на территории бывшего завода "Кварц" в Калининграде, площадь пожара составляет 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
«

"Сотрудники МЧС России в Калининграде ликвидируют пожар площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Горит офисное здание на территории бывшего завода "Кварц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении принимают участие 47 человек, задействовано 11 единиц техники. Также проводится наращивание сил и средств.
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ПроисшествияКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКоммерческая недвижимость
 
 
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