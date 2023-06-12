https://ria.ru/20230612/pozhar-1877605019.html
Ситуация с лесным пожаром в Таксимо стабилизовалась, заявил Цыденов
Ситуация с лесным пожаром в Таксимо стабилизовалась, заявил Цыденов - РИА Новости, 12.06.2023
Ситуация с лесным пожаром в Таксимо стабилизовалась, заявил Цыденов
Обстановка со сложным лесным пожаром, который бушевал вблизи Таксимо в Бурятии, стабилизировалась, однако расслабляться рано - есть тление, существует... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:29
2023-06-12T10:29
2023-06-12T11:07
происшествия
таксимо
муйский район
россия
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бурятзолото
ми-8 амтш
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УЛАН-УДЭ, 12 июн – РИА Новости. Обстановка со сложным лесным пожаром, который бушевал вблизи Таксимо в Бурятии, стабилизировалась, однако расслабляться рано - есть тление, существует вероятность выхода открытого огня, сообщил глава республики Алексей Цыденов в видео, предоставленном журналистам пресс-службой регионального правительства. Возле населенного пункта Таксимо Муйского района Бурятии накануне возник сложный пожар. Существовала угроза перехода огня на населенный пункт. К тушению был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Сейчас опасность перехода огня на населенный пункт снята. Глава Бурятим вылетел в Таксимо. На месте он провел оперативный штаб, посетил места возгорания. Как сообщил Цыденов, всю ночь люди боролись с пожаром, сдерживали его от прихода в населенный пункт - сделали профилактические отжиги, пустили встречный пал, чтобы не пустить огонь к населенному пункту. Также, по его словам, спасателям помог прошедший утром дождь. "Сейчас ситуация проще, есть понимание, как бороться дальше. Идет проливка, и я думаю, что в ближайшее время собьют, в том числе и открытый огонь. Но пока расслабляться рано. Все равно тление продолжается, дождь закончился, ветер немного поднимается. И вероятность вновь выхода открытого огня есть. Поэтому все люди на местах, техника на месте, все работают", - сказал в видео Цыденов. По его словам, к тушению пожара привлечены сотрудники Российских железных дорог, ФСК, Бурятзолото, пожарные из Баргузина, арендаторы. Также задействованы дополнительные силы из Нижнеангарска и Улан-Удэ. На месте работают правоохранители.
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877585430.html
https://ria.ru/20230601/pozhary-1875504674.html
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РИА Новости
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происшествия, таксимо, муйский район, россия, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бурятзолото, ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Таксимо, Муйский район, Россия, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бурятзолото, Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
Ситуация с лесным пожаром в Таксимо стабилизовалась, заявил Цыденов
Глава Бурятии Цыденов: ситуация с лесным пожаром в Таксимо стабилизовалась, идет проливка