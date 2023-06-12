https://ria.ru/20230612/pozhar-1877605019.html

Ситуация с лесным пожаром в Таксимо стабилизовалась, заявил Цыденов

Ситуация с лесным пожаром в Таксимо стабилизовалась, заявил Цыденов - РИА Новости, 12.06.2023

Ситуация с лесным пожаром в Таксимо стабилизовалась, заявил Цыденов

Обстановка со сложным лесным пожаром, который бушевал вблизи Таксимо в Бурятии, стабилизировалась, однако расслабляться рано - есть тление, существует... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:29

2023-06-12T10:29

2023-06-12T11:07

происшествия

таксимо

муйский район

россия

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бурятзолото

ми-8 амтш

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УЛАН-УДЭ, 12 июн – РИА Новости. Обстановка со сложным лесным пожаром, который бушевал вблизи Таксимо в Бурятии, стабилизировалась, однако расслабляться рано - есть тление, существует вероятность выхода открытого огня, сообщил глава республики Алексей Цыденов в видео, предоставленном журналистам пресс-службой регионального правительства. Возле населенного пункта Таксимо Муйского района Бурятии накануне возник сложный пожар. Существовала угроза перехода огня на населенный пункт. К тушению был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Сейчас опасность перехода огня на населенный пункт снята. Глава Бурятим вылетел в Таксимо. На месте он провел оперативный штаб, посетил места возгорания. Как сообщил Цыденов, всю ночь люди боролись с пожаром, сдерживали его от прихода в населенный пункт - сделали профилактические отжиги, пустили встречный пал, чтобы не пустить огонь к населенному пункту. Также, по его словам, спасателям помог прошедший утром дождь. "Сейчас ситуация проще, есть понимание, как бороться дальше. Идет проливка, и я думаю, что в ближайшее время собьют, в том числе и открытый огонь. Но пока расслабляться рано. Все равно тление продолжается, дождь закончился, ветер немного поднимается. И вероятность вновь выхода открытого огня есть. Поэтому все люди на местах, техника на месте, все работают", - сказал в видео Цыденов. По его словам, к тушению пожара привлечены сотрудники Российских железных дорог, ФСК, Бурятзолото, пожарные из Баргузина, арендаторы. Также задействованы дополнительные силы из Нижнеангарска и Улан-Удэ. На месте работают правоохранители.

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877585430.html

https://ria.ru/20230601/pozhary-1875504674.html

таксимо

муйский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таксимо, муйский район, россия, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бурятзолото, ми-8 амтш, природные пожары в россии