https://ria.ru/20230612/pozhar-1877592567.html

В России за сутки потушили 82 природных пожара

В России за сутки потушили 82 природных пожара - РИА Новости, 12.06.2023

В России за сутки потушили 82 природных пожара

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 82 природных пожара на площади свыше девяти тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:31

2023-06-12T08:31

2023-06-12T08:31

происшествия

россия

алтайский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 82 природных пожара на площади свыше девяти тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана в своем телеграм-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.06.2023 года в 28 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 82 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 9940 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 12 июня в России действовало 92 лесных пожара на площади 17 938 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на площади 8194 гектаров.

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877588594.html

россия

алтайский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, алтайский край, природные пожары в россии