https://ria.ru/20230612/pozhar-1877592567.html
В России за сутки потушили 82 природных пожара
В России за сутки потушили 82 природных пожара - РИА Новости, 12.06.2023
В России за сутки потушили 82 природных пожара
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 82 природных пожара на площади свыше девяти тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T08:31
2023-06-12T08:31
2023-06-12T08:31
происшествия
россия
алтайский край
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370563_0:342:3015:2038_1920x0_80_0_0_192ac15a4c8986124c95a2d8d7040826.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 82 природных пожара на площади свыше девяти тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана в своем телеграм-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.06.2023 года в 28 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 82 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 9940 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 12 июня в России действовало 92 лесных пожара на площади 17 938 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Алтайском крае - там действует один пожар на площади 8194 гектаров.
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877588594.html
россия
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370563_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_50c5105c566c6ffe49e45c95961e3232.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алтайский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Алтайский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 82 природных пожара
В России за сутки потушили 82 природных пожара на площади свыше девяти тысяч гектаров