https://ria.ru/20230612/pozhar-1877591845.html

После смерти четырех человек при пожаре в Орехово-Зуево завели дело

После смерти четырех человек при пожаре в Орехово-Зуево завели дело - РИА Новости, 12.06.2023

После смерти четырех человек при пожаре в Орехово-Зуево завели дело

Уголовное дело возбуждено по факту смерти четырех человек из-за пожара в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в телеграм-канале Главного следственного... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:06

2023-06-12T08:06

2023-06-12T08:16

происшествия

орехово-зуево

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти четырех человек из-за пожара в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления СК России по Московской области. "В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек в результате пожара... В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, с участием специалистов проводится осмотр", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди погибших было двое несовершеннолетних. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, по результатам проверки будет назначен комплекс экспертиз. Ранее в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области сообщили РИА Новости, что двое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево. Как уточнялось, пожар был локализован в 2.12 на площади 35 "квадратов". Открытое горение было ликвидировано в 3.11.

https://ria.ru/20230607/pozhar-1876830966.html

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орехово-зуево

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орехово-зуево