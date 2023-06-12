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После смерти четырех человек при пожаре в Орехово-Зуево завели дело - РИА Новости, 12.06.2023
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08:06 12.06.2023 (обновлено: 08:16 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877591845.html
После смерти четырех человек при пожаре в Орехово-Зуево завели дело
После смерти четырех человек при пожаре в Орехово-Зуево завели дело - РИА Новости, 12.06.2023
После смерти четырех человек при пожаре в Орехово-Зуево завели дело
Уголовное дело возбуждено по факту смерти четырех человек из-за пожара в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в телеграм-канале Главного следственного... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T08:06
2023-06-12T08:16
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти четырех человек из-за пожара в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления СК России по Московской области. "В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек в результате пожара... В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, с участием специалистов проводится осмотр", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди погибших было двое несовершеннолетних. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, по результатам проверки будет назначен комплекс экспертиз. Ранее в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области сообщили РИА Новости, что двое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево. Как уточнялось, пожар был локализован в 2.12 на площади 35 "квадратов". Открытое горение было ликвидировано в 3.11.
https://ria.ru/20230607/pozhar-1876830966.html
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происшествия, орехово-зуево
Происшествия, Орехово-Зуево
После смерти четырех человек при пожаре в Орехово-Зуево завели дело

После смерти двух взрослых и двух детей при пожаре в Орехово-Зуево завели дело

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти четырех человек из-за пожара в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления СК России по Московской области.
"В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек в результате пожара... В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, с участием специалистов проводится осмотр", - говорится в сообщении.
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В Москве человек погиб при пожаре на проспекте Вернадского
7 июня, 22:54
Отмечается, что среди погибших было двое несовершеннолетних.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, по результатам проверки будет назначен комплекс экспертиз.
Ранее в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области сообщили РИА Новости, что двое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево. Как уточнялось, пожар был локализован в 2.12 на площади 35 "квадратов". Открытое горение было ликвидировано в 3.11.
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