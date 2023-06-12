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При пожаре в доме в Орехово-Зуево погибли двое детей и двое взрослых - РИА Новости, 12.06.2023
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06:16 12.06.2023 (обновлено: 14:42 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877588594.html
При пожаре в доме в Орехово-Зуево погибли двое детей и двое взрослых
При пожаре в доме в Орехово-Зуево погибли двое детей и двое взрослых - РИА Новости, 12.06.2023
При пожаре в доме в Орехово-Зуево погибли двое детей и двое взрослых
Двое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T06:16
2023-06-12T14:42
орехово-зуево
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Двое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. "Ночью, в 1:33, поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по адресу: городской округ Орехово-Зуево, деревня Яковлево, дом 27. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение дома по всей площади — 35 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека, из них двое — дети", — сказал собеседник агентства. Как уточняется, пожар был локализован в 2:12 на площади в 35 квадратов. Открытое горение было ликвидировано в 3:11. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20230612/pozhar-1877587203.html
орехово-зуево
россия
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орехово-зуево, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Орехово-Зуево, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре в доме в Орехово-Зуево погибли двое детей и двое взрослых

При пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево погибли двое взрослых и двое детей

© Фото : ГУ МЧС по Московской областиТушение пожара в деревне Яковлево, городской округ Орехово-Зуево
Тушение пожара в деревне Яковлево, городской округ Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
Тушение пожара в деревне Яковлево, городской округ Орехово-Зуево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Двое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"Ночью, в 1:33, поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по адресу: городской округ Орехово-Зуево, деревня Яковлево, дом 27. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение дома по всей площади — 35 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека, из них двое — дети", — сказал собеседник агентства.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
В ЕАО ликвидировали пожар на предприятии по выпуску напитков
Вчера, 05:26
Как уточняется, пожар был локализован в 2:12 на площади в 35 квадратов. Открытое горение было ликвидировано в 3:11. Причина пожара устанавливается.
 
Орехово-ЗуевоРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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