https://ria.ru/20230612/pozhar-1877585430.html
Глава Бурятии вылетел в Таксимо на место сложного природного пожара
Глава Бурятии вылетел в Таксимо на место сложного природного пожара - РИА Новости, 12.06.2023
Глава Бурятии вылетел в Таксимо на место сложного природного пожара
Глава Бурятии Алексей Цыденов с пожарными-десантниками вылетел в Таксимо, где действует природный пожар на площади 200 гектаров. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T04:17
2023-06-12T04:17
2023-06-12T04:17
таксимо
россия
муйский район
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 12 июн – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов с пожарными-десантниками вылетел в Таксимо, где действует природный пожар на площади 200 гектаров. Возле населенного пункта Таксимо Муйского района Бурятии бушует сложный пожар. Ранее сообщалось, что была угроза перехода огня на населенный пункт. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Также на станции Таксимо готов пожарный поезд. "Вылетел в Таксимо с нашими пожарными-десантниками. Ситуация по-прежнему сложная. Пожар действует на площади 200 гектаров, из них 80 гектаров - верховой", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. В МЧС России ранее сообщалось, что в борьбе с огнем задействован 71 человек и восемь единиц техники. По периметру населенного пункта, куда может перейти огонь, дополнительно проведена опашка. Отмечается, что распространению огня и его переходу на верховой способствовали жаркая сухая погода и труднодоступная местность. По данным МЧС России, угроза населенному пункту снята, однако из-за постоянной смены направления ветра сохраняется сложная обстановка.
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таксимо
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таксимо, россия, муйский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Таксимо, Россия, Муйский район, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
Глава Бурятии вылетел в Таксимо на место сложного природного пожара
Глава Бурятии Цыденов вылетел в Таксимо, где действует природный пожар на 200 гектарах