https://ria.ru/20230612/pozhar-1877585430.html

Глава Бурятии вылетел в Таксимо на место сложного природного пожара

Глава Бурятии вылетел в Таксимо на место сложного природного пожара - РИА Новости, 12.06.2023

Глава Бурятии вылетел в Таксимо на место сложного природного пожара

Глава Бурятии Алексей Цыденов с пожарными-десантниками вылетел в Таксимо, где действует природный пожар на площади 200 гектаров. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T04:17

2023-06-12T04:17

2023-06-12T04:17

таксимо

россия

муйский район

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 12 июн – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов с пожарными-десантниками вылетел в Таксимо, где действует природный пожар на площади 200 гектаров. Возле населенного пункта Таксимо Муйского района Бурятии бушует сложный пожар. Ранее сообщалось, что была угроза перехода огня на населенный пункт. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. Также на станции Таксимо готов пожарный поезд. "Вылетел в Таксимо с нашими пожарными-десантниками. Ситуация по-прежнему сложная. Пожар действует на площади 200 гектаров, из них 80 гектаров - верховой", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. В МЧС России ранее сообщалось, что в борьбе с огнем задействован 71 человек и восемь единиц техники. По периметру населенного пункта, куда может перейти огонь, дополнительно проведена опашка. Отмечается, что распространению огня и его переходу на верховой способствовали жаркая сухая погода и труднодоступная местность. По данным МЧС России, угроза населенному пункту снята, однако из-за постоянной смены направления ветра сохраняется сложная обстановка.

https://ria.ru/20230610/pozhary-1877357458.html

таксимо

россия

муйский район

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таксимо, россия, муйский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия