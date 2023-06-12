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Президент Туркмении поздравил российское руководство и народ с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
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06:02 12.06.2023 (обновлено: 08:16 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877587841.html
Президент Туркмении поздравил российское руководство и народ с Днем России
Президент Туркмении поздравил российское руководство и народ с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
Президент Туркмении поздравил российское руководство и народ с Днем России
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил руководство и народ РФ с Днем России, сообщает в понедельник Государственное информагентство Туркмении... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T06:02
2023-06-12T08:16
сердар бердымухамедов
михаил мишустин
владимир путин
туркмения
россия
день россии
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АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил руководство и народ РФ с Днем России, сообщает в понедельник Государственное информагентство Туркмении (ТДХ). "Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и всему народу страны по случаю Дня России", - говорится в сообщении ТДХ. Сердар Бердымухамедов отметил в поздравлении, что отношения между Туркменистаном и РФ основываются на прочных узах дружбы и добрососедства, а традиционный межгосударственный диалог успешно развивается по широкому спектру направлений. По словам главы Туркмении, поддерживается конструктивный диалог на правительственном уровне, что способствует своевременному решению поставленных задач. "Президент Туркменистана выразил уверенность, что в результате совместных усилий стратегическое туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов", - подчеркивает ТДХ. Сердар Бердымухамедов пожелал Владимиру Путину и Михаилу Мишустину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Российской Федерации - благополучия, дальнейшего прогресса и процветания.
https://ria.ru/20230612/putin-1877583912.html
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сердар бердымухамедов , михаил мишустин, владимир путин, туркмения, россия, день россии
Сердар Бердымухамедов , Михаил Мишустин, Владимир Путин, Туркмения, Россия, День России
Президент Туркмении поздравил российское руководство и народ с Днем России

Президент Туркмении Бердымухамедов поздравил российское руководство и народ с Днем России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил руководство и народ РФ с Днем России, сообщает в понедельник Государственное информагентство Туркмении (ТДХ).
«
"Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и всему народу страны по случаю Дня России", - говорится в сообщении ТДХ.
Сердар Бердымухамедов отметил в поздравлении, что отношения между Туркменистаном и РФ основываются на прочных узах дружбы и добрососедства, а традиционный межгосударственный диалог успешно развивается по широкому спектру направлений. По словам главы Туркмении, поддерживается конструктивный диалог на правительственном уровне, что способствует своевременному решению поставленных задач.
"Президент Туркменистана выразил уверенность, что в результате совместных усилий стратегическое туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов", - подчеркивает ТДХ.
Сердар Бердымухамедов пожелал Владимиру Путину и Михаилу Мишустину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Российской Федерации - благополучия, дальнейшего прогресса и процветания.
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