https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877587841.html

Президент Туркмении поздравил российское руководство и народ с Днем России

Президент Туркмении поздравил российское руководство и народ с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023

Президент Туркмении поздравил российское руководство и народ с Днем России

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил руководство и народ РФ с Днем России, сообщает в понедельник Государственное информагентство Туркмении... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T06:02

2023-06-12T06:02

2023-06-12T08:16

сердар бердымухамедов

михаил мишустин

владимир путин

туркмения

россия

день россии

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АШХАБАД, 12 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил руководство и народ РФ с Днем России, сообщает в понедельник Государственное информагентство Туркмении (ТДХ). "Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и всему народу страны по случаю Дня России", - говорится в сообщении ТДХ. Сердар Бердымухамедов отметил в поздравлении, что отношения между Туркменистаном и РФ основываются на прочных узах дружбы и добрососедства, а традиционный межгосударственный диалог успешно развивается по широкому спектру направлений. По словам главы Туркмении, поддерживается конструктивный диалог на правительственном уровне, что способствует своевременному решению поставленных задач. "Президент Туркменистана выразил уверенность, что в результате совместных усилий стратегическое туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов", - подчеркивает ТДХ. Сердар Бердымухамедов пожелал Владимиру Путину и Михаилу Мишустину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Российской Федерации - благополучия, дальнейшего прогресса и процветания.

https://ria.ru/20230612/putin-1877583912.html

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