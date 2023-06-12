https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877577859.html

Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023

Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России и отметили, что россиян объединяют гордость... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T00:05

2023-06-12T00:05

2023-06-12T00:24

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России и отметили, что россиян объединяют гордость за страну и свершения предков, а также забота о будущем отечества. Видеоролик с поздравлением, снятый на Международной космической станции, распространил "Роскосмос". "Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем России – одним из самых важных праздников нашей Родины! Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества", - сказал Прокопьев. Петелин, свою очередь, рассказал, что для космонавтов Родина является не просто местом, где они родились и живут. По словам участника полета МКС, они чувствуют неразрывную связь с историей, с духовными ценностями и нравственными устоями нашей страны. Петелин уверен, что "эта невидимая, но прочная нить" соединяет все поколения россиян. "На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний. Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стрежнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне", - добавил Федяев. Прокопьев и Петелин находятся на станции уже более восьми месяцев. Они прибыли на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за попадания микрометеороида в декабре у корабля отказала система охлаждения, поэтому его вернули в беспилотном режиме, а для возвращения космонавтов в сентября 2023 года на станцию отправили новый "Союз МС-23". Федяев прилетел на американском Crew Dragon (экипаж Crew-6) вместе с американскими астронавтами Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом из ОАЭ Султанов Аль-Нейади. Также на МКС находится американец Фрэнк Рубио, входящий в экипаж "Союза МС-23".

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