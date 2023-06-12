https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877577859.html
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России и отметили, что россиян объединяют гордость... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T00:05
2023-06-12T00:05
2023-06-12T00:24
россия
оаэ
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818360293_0:156:2506:1565_1920x0_80_0_0_36f47df9f9c894cb4a9c0e8808b02a6d.jpg
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России и отметили, что россиян объединяют гордость за страну и свершения предков, а также забота о будущем отечества. Видеоролик с поздравлением, снятый на Международной космической станции, распространил "Роскосмос". "Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем России – одним из самых важных праздников нашей Родины! Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества", - сказал Прокопьев. Петелин, свою очередь, рассказал, что для космонавтов Родина является не просто местом, где они родились и живут. По словам участника полета МКС, они чувствуют неразрывную связь с историей, с духовными ценностями и нравственными устоями нашей страны. Петелин уверен, что "эта невидимая, но прочная нить" соединяет все поколения россиян. "На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний. Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стрежнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне", - добавил Федяев. Прокопьев и Петелин находятся на станции уже более восьми месяцев. Они прибыли на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за попадания микрометеороида в декабре у корабля отказала система охлаждения, поэтому его вернули в беспилотном режиме, а для возвращения космонавтов в сентября 2023 года на станцию отправили новый "Союз МС-23". Федяев прилетел на американском Crew Dragon (экипаж Crew-6) вместе с американскими астронавтами Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом из ОАЭ Султанов Аль-Нейади. Также на МКС находится американец Фрэнк Рубио, входящий в экипаж "Союза МС-23".
https://ria.ru/20230611/kommunisty-1877457279.html
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818360293_0:100:2463:1947_1920x0_80_0_0_0bf8e8506d2e075c7f399ba58be604e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, роскосмос
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Космонавты Прокопьев, Петелин и Федяев поздравили соотечественников с Днем России
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России и отметили, что россиян объединяют гордость за страну и свершения предков, а также забота о будущем отечества.
Видеоролик с поздравлением, снятый на Международной космической станции, распространил "Роскосмос
".
"Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем России – одним из самых важных праздников нашей Родины! Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества", - сказал Прокопьев.
Петелин, свою очередь, рассказал, что для космонавтов Родина является не просто местом, где они родились и живут. По словам участника полета МКС, они чувствуют неразрывную связь с историей, с духовными ценностями и нравственными устоями нашей страны. Петелин уверен, что "эта невидимая, но прочная нить" соединяет все поколения россиян.
"На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний. Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стрежнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне", - добавил Федяев.
Прокопьев и Петелин находятся на станции уже более восьми месяцев. Они прибыли на МКС 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". Из-за попадания микрометеороида в декабре у корабля отказала система охлаждения, поэтому его вернули в беспилотном режиме, а для возвращения космонавтов в сентября 2023 года на станцию отправили новый "Союз МС-23".
Федяев прилетел на американском Crew Dragon (экипаж Crew-6) вместе с американскими астронавтами Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом из ОАЭ
Султанов Аль-Нейади. Также на МКС находится американец Фрэнк Рубио, входящий в экипаж "Союза МС-23".
"Коммунисты России" предложили переименовать 12 Июня