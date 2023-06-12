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Киевские власти не считаются с потерями на Запорожском фронте, заявил Рогов - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/poteri-1877632850.html
Киевские власти не считаются с потерями на Запорожском фронте, заявил Рогов
Киевские власти не считаются с потерями на Запорожском фронте, заявил Рогов - РИА Новости, 12.06.2023
Киевские власти не считаются с потерями на Запорожском фронте, заявил Рогов
Киевские власти не считаются с колоссальными потерями на Запорожском фронте, бросая в атаку новые силы, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:50
2023-06-12T13:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Киевские власти не считаются с колоссальными потерями на Запорожском фронте, бросая в атаку новые силы, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных. "Потери противника колоссальные, но с ними киевский режим не считается. Невзирая ни на какие потери, их кидают и кидают в бой, постоянно доукомплектовывая и укрепляя", - сказал Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Киевские власти не считаются с потерями на Запорожском фронте, заявил Рогов

Рогов: Киевские власти не считаются с колоссальными потерями ВСУ на Запорожском фронте

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого солдата
Украинские военные переносят раненого солдата - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого солдата. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Киевские власти не считаются с колоссальными потерями на Запорожском фронте, бросая в атаку новые силы, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных.
"Потери противника колоссальные, но с ними киевский режим не считается. Невзирая ни на какие потери, их кидают и кидают в бой, постоянно доукомплектовывая и укрепляя", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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