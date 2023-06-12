https://ria.ru/20230612/poteri-1877632850.html

Киевские власти не считаются с потерями на Запорожском фронте, заявил Рогов

Киевские власти не считаются с потерями на Запорожском фронте, заявил Рогов - РИА Новости, 12.06.2023

Киевские власти не считаются с потерями на Запорожском фронте, заявил Рогов

Киевские власти не считаются с колоссальными потерями на Запорожском фронте, бросая в атаку новые силы, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:50

2023-06-12T13:50

2023-06-12T13:50

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Киевские власти не считаются с колоссальными потерями на Запорожском фронте, бросая в атаку новые силы, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных. "Потери противника колоссальные, но с ними киевский режим не считается. Невзирая ни на какие потери, их кидают и кидают в бой, постоянно доукомплектовывая и укрепляя", - сказал Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина