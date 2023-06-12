Киевские власти не считаются с потерями на Запорожском фронте, заявил Рогов
Рогов: Киевские власти не считаются с колоссальными потерями ВСУ на Запорожском фронте
© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого солдата
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого солдата. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Киевские власти не считаются с колоссальными потерями на Запорожском фронте, бросая в атаку новые силы, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потеряла еще более 360 военных.
"Потери противника колоссальные, но с ними киевский режим не считается. Невзирая ни на какие потери, их кидают и кидают в бой, постоянно доукомплектовывая и укрепляя", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.