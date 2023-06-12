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Спикер Заксобрания Калужской области поучаствовал в отправке гумпомощи - РИА Новости, 12.06.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
15:40 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/pomosch-1877653282.html
Спикер Заксобрания Калужской области поучаствовал в отправке гумпомощи
Спикер Заксобрания Калужской области поучаствовал в отправке гумпомощи - РИА Новости, 12.06.2023
Спикер Заксобрания Калужской области поучаствовал в отправке гумпомощи
Спикер Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке гуманитарного груза в Белгородскую область, подчеркнув, что регион и дальше... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:40
2023-06-12T15:40
калужская область
белгородская область
владислав шапша
единая россия
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КАЛУГА, 12 июн - РИА Новости. Спикер Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке гуманитарного груза в Белгородскую область, подчеркнув, что регион и дальше будет поддерживать белгородцев, сообщает пресс-служба Заксобрания. Сообщается, что 12 июня, в День России, из Калуги отправлена первая партия гуманитарной помощи жителям Белгородской области. В отправке приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков. Груз представляет собой 20 тонн продуктов питания, воды, средств личной гигиены, детских вещей, собранных с участием жителей и администраций Дзержинского, Жиздринского, Жуковского и Сухиничского районов, представителей бизнеса. Сбор организовала партия "Единая Россия" по поручению губернатора Владислава Шапши. "Символично, что это произошло в День России – праздник, который символизирует нашу сплоченность. Мы и дальше будем поддерживать белгородцев. Единством регионов сильна Россия", - цитирует Геннадия Новосельцева пресс-служба Заксобрания. По данным Заксобрания, Калужское региональное отделение партии "Единая Россия" поможет и тем жителям Белгородской области, которые вынужденно покинули свой регион и прибыли на территорию Калужской области. Для выделения помощи можно обратиться в региональную общественную приемную, информирует ЗС.
https://ria.ru/20230606/pmef-1876525459.html
https://ria.ru/20230601/dobrovoltsy-1875480838.html
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белгородская область, владислав шапша, единая россия
Калужская область, Белгородская область, Владислав Шапша, Единая Россия
Спикер Заксобрания Калужской области поучаствовал в отправке гумпомощи

Глава Заксобрания Калужской области Новосельцев поучаствовал в отправке помощи белгородцам

© Фото : Заксобрание Калужской областиГлава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке помощи белгородцам
Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке помощи белгородцам - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : Заксобрание Калужской области
Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке помощи белгородцам
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 12 июн - РИА Новости. Спикер Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке гуманитарного груза в Белгородскую область, подчеркнув, что регион и дальше будет поддерживать белгородцев, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сообщается, что 12 июня, в День России, из Калуги отправлена первая партия гуманитарной помощи жителям Белгородской области. В отправке приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
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Груз представляет собой 20 тонн продуктов питания, воды, средств личной гигиены, детских вещей, собранных с участием жителей и администраций Дзержинского, Жиздринского, Жуковского и Сухиничского районов, представителей бизнеса. Сбор организовала партия "Единая Россия" по поручению губернатора Владислава Шапши.
«
"Символично, что это произошло в День России – праздник, который символизирует нашу сплоченность. Мы и дальше будем поддерживать белгородцев. Единством регионов сильна Россия", - цитирует Геннадия Новосельцева пресс-служба Заксобрания.
По данным Заксобрания, Калужское региональное отделение партии "Единая Россия" поможет и тем жителям Белгородской области, которые вынужденно покинули свой регион и прибыли на территорию Калужской области. Для выделения помощи можно обратиться в региональную общественную приемную, информирует ЗС.
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Калужская областьБелгородская областьВладислав ШапшаЕдиная Россия
 
 
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