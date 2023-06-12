Спикер Заксобрания Калужской области поучаствовал в отправке гумпомощи
Глава Заксобрания Калужской области Новосельцев поучаствовал в отправке помощи белгородцам
© Фото : Заксобрание Калужской областиГлава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке помощи белгородцам
© Фото : Заксобрание Калужской области
Глава Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке помощи белгородцам
КАЛУГА, 12 июн - РИА Новости. Спикер Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке гуманитарного груза в Белгородскую область, подчеркнув, что регион и дальше будет поддерживать белгородцев, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сообщается, что 12 июня, в День России, из Калуги отправлена первая партия гуманитарной помощи жителям Белгородской области. В отправке приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
Груз представляет собой 20 тонн продуктов питания, воды, средств личной гигиены, детских вещей, собранных с участием жителей и администраций Дзержинского, Жиздринского, Жуковского и Сухиничского районов, представителей бизнеса. Сбор организовала партия "Единая Россия" по поручению губернатора Владислава Шапши.
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"Символично, что это произошло в День России – праздник, который символизирует нашу сплоченность. Мы и дальше будем поддерживать белгородцев. Единством регионов сильна Россия", - цитирует Геннадия Новосельцева пресс-служба Заксобрания.
По данным Заксобрания, Калужское региональное отделение партии "Единая Россия" поможет и тем жителям Белгородской области, которые вынужденно покинули свой регион и прибыли на территорию Калужской области. Для выделения помощи можно обратиться в региональную общественную приемную, информирует ЗС.