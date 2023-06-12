https://ria.ru/20230612/pomosch-1877653282.html

Спикер Заксобрания Калужской области поучаствовал в отправке гумпомощи

Спикер Заксобрания Калужской области поучаствовал в отправке гумпомощи - РИА Новости, 12.06.2023

Спикер Заксобрания Калужской области поучаствовал в отправке гумпомощи

Спикер Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке гуманитарного груза в Белгородскую область, подчеркнув, что регион и дальше... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:40

2023-06-12T15:40

2023-06-12T15:40

калужская область

белгородская область

владислав шапша

единая россия

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КАЛУГА, 12 июн - РИА Новости. Спикер Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев принял участие в отправке гуманитарного груза в Белгородскую область, подчеркнув, что регион и дальше будет поддерживать белгородцев, сообщает пресс-служба Заксобрания. Сообщается, что 12 июня, в День России, из Калуги отправлена первая партия гуманитарной помощи жителям Белгородской области. В отправке приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков. Груз представляет собой 20 тонн продуктов питания, воды, средств личной гигиены, детских вещей, собранных с участием жителей и администраций Дзержинского, Жиздринского, Жуковского и Сухиничского районов, представителей бизнеса. Сбор организовала партия "Единая Россия" по поручению губернатора Владислава Шапши. "Символично, что это произошло в День России – праздник, который символизирует нашу сплоченность. Мы и дальше будем поддерживать белгородцев. Единством регионов сильна Россия", - цитирует Геннадия Новосельцева пресс-служба Заксобрания. По данным Заксобрания, Калужское региональное отделение партии "Единая Россия" поможет и тем жителям Белгородской области, которые вынужденно покинули свой регион и прибыли на территорию Калужской области. Для выделения помощи можно обратиться в региональную общественную приемную, информирует ЗС.

https://ria.ru/20230606/pmef-1876525459.html

https://ria.ru/20230601/dobrovoltsy-1875480838.html

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белгородская область, владислав шапша, единая россия