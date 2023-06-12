https://ria.ru/20230612/pogoda-1877598033.html
Москвичам рассказали о погоде в День России
Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 12.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в День России
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидают жителей столицы в День России, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:31
2023-06-12T09:31
2023-06-12T09:31
общество
москва
россия
погода
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидают жителей столицы в День России, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Небольшая облачность, без осадков в Москве. Температура - плюс 19-21 градус, по области - плюс 17-22", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, погода
Общество, Москва, Россия, Погода
Москвичам рассказали о погоде в День России
В Москве в День России ожидаются небольшая облачность и до 21 градусов тепла