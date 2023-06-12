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Махонин поздравил жителей с 300-летием Перми - РИА Новости, 12.06.2023
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11:16 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/perm-1877612172.html
Махонин поздравил жителей с 300-летием Перми
Махонин поздравил жителей с 300-летием Перми - РИА Новости, 12.06.2023
Махонин поздравил жителей с 300-летием Перми
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с 300-летием Перми, поблагодарив за вклад в процветание краевой столицы. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:16
2023-06-12T11:16
пермь
общество
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с 300-летием Перми, поблагодарив за вклад в процветание краевой столицы. "Поздравляю вас с Днем России и Днем города Перми. Традиционно в День России свой день рождения отмечает краевая столица Прикамья. В этом году Перми исполняется 300 лет. К этой дате город подходит в новом облике, он по-настоящему расцвел, таких масштабных изменений Пермь не видела никогда, все они будут радовать пермяков многие десятилетия", — сказал Махонин. Он также поблагодарил всех, "кто помогает делать краевую столицу и Пермский край лучше". Пермь отмечает 300-летие 12 июня 2023 года. В городе проходят десятки праздничных мероприятий. Самая масштабная концертная программа будет представлена на сцене перед Театром-Театром, она продлится весь день и завершится выступлением группы "Иванушки International". В XVII веке у реки Егошихи (сейчас река протекает между двумя центральными районами города, впадает в Каму) появились первые поселения, в 1723 году здесь началось строительство Егошихинского медеплавильного завода, с которого началось развитие Перми.
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пермь, общество, пермский край, дмитрий махонин
Пермь, Общество, Пермский край, Дмитрий Махонин
Махонин поздравил жителей с 300-летием Перми

Губернатор Пермского края Махонин поздравил жителей с 300-летием столицы региона

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Пермь
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Пермь. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с 300-летием Перми, поблагодарив за вклад в процветание краевой столицы.
"Поздравляю вас с Днем России и Днем города Перми. Традиционно в День России свой день рождения отмечает краевая столица Прикамья. В этом году Перми исполняется 300 лет. К этой дате город подходит в новом облике, он по-настоящему расцвел, таких масштабных изменений Пермь не видела никогда, все они будут радовать пермяков многие десятилетия", — сказал Махонин.
Он также поблагодарил всех, "кто помогает делать краевую столицу и Пермский край лучше".
Пермь отмечает 300-летие 12 июня 2023 года. В городе проходят десятки праздничных мероприятий. Самая масштабная концертная программа будет представлена на сцене перед Театром-Театром, она продлится весь день и завершится выступлением группы "Иванушки International".
В XVII веке у реки Егошихи (сейчас река протекает между двумя центральными районами города, впадает в Каму) появились первые поселения, в 1723 году здесь началось строительство Егошихинского медеплавильного завода, с которого началось развитие Перми.
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ПермьОбществоПермский крайДмитрий Махонин
 
 
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