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Эрдоган и Байден могут провести переговоры в Вильнюсе, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2023
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09:54 12.06.2023
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Эрдоган и Байден могут провести переговоры в Вильнюсе, пишут СМИ
Эрдоган и Байден могут провести переговоры в Вильнюсе, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2023
Эрдоган и Байден могут провести переговоры в Вильнюсе, пишут СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган может провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в июле в Вильнюсе, пишет в понедельник... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:54
2023-06-12T09:54
в мире
вильнюс
литва
джо байден
реджеп тайип эрдоган
нато
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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в июле в Вильнюсе, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники. Саммит североатлантического альянса пройдет 11-12 июля в столице Литвы. "Эрдоган проведет двусторонние встречи с лидерами многих стран на саммите НАТО в Литве. Ожидается, что Эрдоган также проведет переговоры с Байденом на полях саммита", - пишет издание. Газета также не исключает телефонных переговоров двух лидеров в ближайшее время. "Существует вероятность того, что Байден может снова связаться с Анкарой после встречи со Столтенбергом (Йенсом, генсеком НАТО) в понедельник. В ближайшие дни существует вероятность нового телефонного разговора между Эрдоганом и Байденом, а также министрами иностранных дел Фиданом (Хаканом) и Блинкеном (Энтони)", - сообщила газета.
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в мире, вильнюс, литва, джо байден, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Вильнюс, Литва, Джо Байден, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Эрдоган и Байден могут провести переговоры в Вильнюсе, пишут СМИ

Milliyet: Эрдоган и Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Вильнюсе

© AP Photo / Made Nagi/Pool PhotoПрезидент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Made Nagi/Pool Photo
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в июле в Вильнюсе, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники.
Саммит североатлантического альянса пройдет 11-12 июля в столице Литвы.
"Эрдоган проведет двусторонние встречи с лидерами многих стран на саммите НАТО в Литве. Ожидается, что Эрдоган также проведет переговоры с Байденом на полях саммита", - пишет издание.
Газета также не исключает телефонных переговоров двух лидеров в ближайшее время.
"Существует вероятность того, что Байден может снова связаться с Анкарой после встречи со Столтенбергом (Йенсом, генсеком НАТО) в понедельник. В ближайшие дни существует вероятность нового телефонного разговора между Эрдоганом и Байденом, а также министрами иностранных дел Фиданом (Хаканом) и Блинкеном (Энтони)", - сообщила газета.
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В миреВильнюсЛитваДжо БайденРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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