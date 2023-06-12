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Эрдоган и Байден могут провести переговоры в Вильнюсе, пишут СМИ
Эрдоган и Байден могут провести переговоры в Вильнюсе, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2023
Эрдоган и Байден могут провести переговоры в Вильнюсе, пишут СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган может провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в июле в Вильнюсе, пишет в понедельник... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:54
2023-06-12T09:54
2023-06-12T09:54
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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в июле в Вильнюсе, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники. Саммит североатлантического альянса пройдет 11-12 июля в столице Литвы. "Эрдоган проведет двусторонние встречи с лидерами многих стран на саммите НАТО в Литве. Ожидается, что Эрдоган также проведет переговоры с Байденом на полях саммита", - пишет издание. Газета также не исключает телефонных переговоров двух лидеров в ближайшее время. "Существует вероятность того, что Байден может снова связаться с Анкарой после встречи со Столтенбергом (Йенсом, генсеком НАТО) в понедельник. В ближайшие дни существует вероятность нового телефонного разговора между Эрдоганом и Байденом, а также министрами иностранных дел Фиданом (Хаканом) и Блинкеном (Энтони)", - сообщила газета.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874727349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, литва, джо байден, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Вильнюс, Литва, Джо Байден, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Эрдоган и Байден могут провести переговоры в Вильнюсе, пишут СМИ
Milliyet: Эрдоган и Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Вильнюсе