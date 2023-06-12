https://ria.ru/20230612/patriarkh-1877627519.html

Патриарх Кирилл поздравил с Днем России Путина и Мишустина

Патриарх Кирилл поздравил с Днем России Путина и Мишустина - РИА Новости, 12.06.2023

Патриарх Кирилл поздравил с Днем России Путина и Мишустина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем России президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина, отметив успешное... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:17

2023-06-12T13:17

2023-06-12T13:17

религия

россия

владимир путин

михаил мишустин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

московский патриархат

день россии

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем России президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина, отметив успешное взаимодействие государства и Русской православной церкви, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. "Уроки прошлого, убежден, помогают и сегодня всем совершающим ответственное служение на пользу России осознавать важность сохранения живой связи с православной духовной традицией, положенной в основание национальной культурной самобытности и являющейся залогом подлинного благополучия, сплоченности и единства народа", - сказал патриарх Кирилл в письме к Путину. Он пожелал президенту России крепкого здоровья, бодрости духа и "неоскудевающей помощи Божией в трудах на высоком посту президента России". "Признателен Вам за неизменное внимание к деятельности Русской православной церкви, за поддержку многих ее проектов и инициатив, имеющих большое социальное, просветительское значение и направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание современников. Надеюсь, что успешное развитие церковно-государственного диалога будет и впредь приносить добрые плоды", - добавил патриарх Кирилл. Патриарх также поблагодарил Мишустина за "содействие развитию плодотворного соработничества правительства Российской Федерации с Московским патриархатом" и выразил надежду на то, что "оно и впредь будет вносить вклад во всестороннее укрепление России и духовное возрастание нашего народа". "Отрадно, что сегодня Церковь, государство и общество прикладывают совместные усилия к укреплению народного единства и процветанию страны, к сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и нашего богатого наследия", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html

https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, михаил мишустин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, день россии, религия