https://ria.ru/20230612/patriarkh-1877627519.html
Патриарх Кирилл поздравил с Днем России Путина и Мишустина
Патриарх Кирилл поздравил с Днем России Путина и Мишустина - РИА Новости, 12.06.2023
Патриарх Кирилл поздравил с Днем России Путина и Мишустина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем России президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина, отметив успешное... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T13:17
2023-06-12T13:17
2023-06-12T13:17
религия
россия
владимир путин
михаил мишустин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московский патриархат
день россии
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем России президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина, отметив успешное взаимодействие государства и Русской православной церкви, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ. "Уроки прошлого, убежден, помогают и сегодня всем совершающим ответственное служение на пользу России осознавать важность сохранения живой связи с православной духовной традицией, положенной в основание национальной культурной самобытности и являющейся залогом подлинного благополучия, сплоченности и единства народа", - сказал патриарх Кирилл в письме к Путину. Он пожелал президенту России крепкого здоровья, бодрости духа и "неоскудевающей помощи Божией в трудах на высоком посту президента России". "Признателен Вам за неизменное внимание к деятельности Русской православной церкви, за поддержку многих ее проектов и инициатив, имеющих большое социальное, просветительское значение и направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание современников. Надеюсь, что успешное развитие церковно-государственного диалога будет и впредь приносить добрые плоды", - добавил патриарх Кирилл. Патриарх также поблагодарил Мишустина за "содействие развитию плодотворного соработничества правительства Российской Федерации с Московским патриархатом" и выразил надежду на то, что "оно и впредь будет вносить вклад во всестороннее укрепление России и духовное возрастание нашего народа". "Отрадно, что сегодня Церковь, государство и общество прикладывают совместные усилия к укреплению народного единства и процветанию страны, к сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и нашего богатого наследия", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат, день россии, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Московский Патриархат, День России, Религия
Патриарх Кирилл поздравил с Днем России Путина и Мишустина
Патриарх Кирилл поздравил с Днем России президента Путина и премьер-министра Мишустина
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем России президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина, отметив успешное взаимодействие государства и Русской православной церкви, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
"Уроки прошлого, убежден, помогают и сегодня всем совершающим ответственное служение на пользу России осознавать важность сохранения живой связи с православной духовной традицией, положенной в основание национальной культурной самобытности и являющейся залогом подлинного благополучия, сплоченности и единства народа", - сказал патриарх Кирилл в письме к Путину.
Он пожелал президенту России крепкого здоровья, бодрости духа и "неоскудевающей помощи Божией в трудах на высоком посту президента России".
"Признателен Вам за неизменное внимание к деятельности Русской православной церкви, за поддержку многих ее проектов и инициатив, имеющих большое социальное, просветительское значение и направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание современников. Надеюсь, что успешное развитие церковно-государственного диалога будет и впредь приносить добрые плоды", - добавил патриарх Кирилл.
Патриарх также поблагодарил Мишустина за "содействие развитию плодотворного соработничества правительства Российской Федерации с Московским патриархатом
" и выразил надежду на то, что "оно и впредь будет вносить вклад во всестороннее укрепление России и духовное возрастание нашего народа".
"Отрадно, что сегодня Церковь, государство и общество прикладывают совместные усилия к укреплению народного единства и процветанию страны, к сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей и нашего богатого наследия", - заключил патриарх Кирилл.
России есть что праздновать