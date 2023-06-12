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США не пойдут на передачу ядерного оружия Украине, считает эксперт - РИА Новости, 12.06.2023
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17:39 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/oruzhie-1877668719.html
США не пойдут на передачу ядерного оружия Украине, считает эксперт
США не пойдут на передачу ядерного оружия Украине, считает эксперт - РИА Новости, 12.06.2023
США не пойдут на передачу ядерного оружия Украине, считает эксперт
Заявления о передаче Киеву тактического ядерного оружия крайне безответственные, и в США на это не пойдут, учитывая то, что в Вашингтоне догадываются об уровне... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:39
2023-06-12T17:39
украина
сергей ознобищев
джо байден
в мире
сша
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заявления о передаче Киеву тактического ядерного оружия крайне безответственные, и в США на это не пойдут, учитывая то, что в Вашингтоне догадываются об уровне коррупции на Украине, заявил РИА Новости заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. Ранее старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в материале, также опубликованном в издании 19fortyfive, призвал президента США Джо Байдена "сдержать Россию от применения ядерного оружия на Украине" путем передачи Киеву тактического ядерного оружия. По его мнению, Вашингтон должен показать Москве, что любое применение ядерного оружия против Украины приведет к передаче Киеву такого же оружия, которое впоследствии не будет контролироваться. "Заявления совершенно безответственные, поскольку тем самым мы не то что повысим градус противостояния, а сделаем качественный скачок, не понимать этого нельзя. Оно не будет подхвачено администрацией Джо Байдена, и я готов поспорить, что Вашингтон на это не пойдет, хотя небольшое обсуждение со стороны крайне левых или крайне правых возможно", - сказал Ознобищев. Эксперт отметил, что оружейный вал, идущий на крайне коррумпированную Украину, иной раз появляется в других странах, и использование оружия никто не проверяет. "Конечно, оружие всплывает, и поэтому поставки ядерного оружия особенно опасны. Угроза катастрофического терроризма буквально висит в воздухе, и похищение ядерного заряда не является настолько невыполнимой задачей. Я уверен, что в Америке это прекрасно понимают", - добавил Ознобищев.
https://ria.ru/20230601/yao-1875610965.html
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украина, сергей ознобищев, джо байден, в мире, сша
Украина, Сергей Ознобищев, Джо Байден, В мире, США
США не пойдут на передачу ядерного оружия Украине, считает эксперт

Эксперт Ознобищев считает, что США не пойдут на передачу ядерного оружия Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заявления о передаче Киеву тактического ядерного оружия крайне безответственные, и в США на это не пойдут, учитывая то, что в Вашингтоне догадываются об уровне коррупции на Украине, заявил РИА Новости заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия
1 июня, 17:27
Ранее старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в материале, также опубликованном в издании 19fortyfive, призвал президента США Джо Байдена "сдержать Россию от применения ядерного оружия на Украине" путем передачи Киеву тактического ядерного оружия. По его мнению, Вашингтон должен показать Москве, что любое применение ядерного оружия против Украины приведет к передаче Киеву такого же оружия, которое впоследствии не будет контролироваться.
«
"Заявления совершенно безответственные, поскольку тем самым мы не то что повысим градус противостояния, а сделаем качественный скачок, не понимать этого нельзя. Оно не будет подхвачено администрацией Джо Байдена, и я готов поспорить, что Вашингтон на это не пойдет, хотя небольшое обсуждение со стороны крайне левых или крайне правых возможно", - сказал Ознобищев.
Эксперт отметил, что оружейный вал, идущий на крайне коррумпированную Украину, иной раз появляется в других странах, и использование оружия никто не проверяет.
"Конечно, оружие всплывает, и поэтому поставки ядерного оружия особенно опасны. Угроза катастрофического терроризма буквально висит в воздухе, и похищение ядерного заряда не является настолько невыполнимой задачей. Я уверен, что в Америке это прекрасно понимают", - добавил Ознобищев.
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21 апреля, 02:00
 
УкраинаСергей ОзнобищевДжо БайденВ миреСША
 
 
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