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В Омске открылся центр помощи участникам СВО - РИА Новости, 12.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:30 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/omsk-1877597746.html
В Омске открылся центр помощи участникам СВО
В Омске открылся центр помощи участникам СВО - РИА Новости, 12.06.2023
В Омске открылся центр помощи участникам СВО
Первый в России межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО открылся в Омске, рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" глава региона... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:30
2023-06-12T09:30
специальная военная операция на украине
общество
россия
омск
донбасс
виталий хоценко
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ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Первый в России межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО открылся в Омске, рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" глава региона Виталий Хоценко.Центр создан для поддержки воинов, которые служат в зоне СВО, и жителей Донбасса. Здесь формируются грузы для отправки — тактическое вооружение, медикаменты, предметы первой необходимости. Первый гуманитарный груз из Омского межнационального гуманитарного центра уже отправился в Белгородскую область."В День России вместе с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Вячеславовичем Бариновым и помощником полномочного представителя президента России в СФО Дмитрием Михайловичем Колозиным открыли первый в России межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО", - рассказал Хоценко.Над созданием центра трудились люди разных национальностей и религиозных конфессий. Первую первую фуру с помощью сформировали за 1,5 дня. В Белгород отправили продукты питания, питьевую воду, средства гигиены, одежду и другие необходимые вещи.
https://ria.ru/20230610/gumpomosch-1877412289.html
россия
омск
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общество, россия, омск, донбасс, виталий хоценко
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Омск, Донбасс, Виталий Хоценко
В Омске открылся центр помощи участникам СВО

В Омске открылся первый межнациональный гуманитарный центр помощи участникам спецоперации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Первый в России межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО открылся в Омске, рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" глава региона Виталий Хоценко.
Центр создан для поддержки воинов, которые служат в зоне СВО, и жителей Донбасса. Здесь формируются грузы для отправки — тактическое вооружение, медикаменты, предметы первой необходимости. Первый гуманитарный груз из Омского межнационального гуманитарного центра уже отправился в Белгородскую область.
"В День России вместе с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Вячеславовичем Бариновым и помощником полномочного представителя президента России в СФО Дмитрием Михайловичем Колозиным открыли первый в России межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО", - рассказал Хоценко.
Над созданием центра трудились люди разных национальностей и религиозных конфессий. Первую первую фуру с помощью сформировали за 1,5 дня. В Белгород отправили продукты питания, питьевую воду, средства гигиены, одежду и другие необходимые вещи.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияОмскДонбассВиталий Хоценко
 
 
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