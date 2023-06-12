https://ria.ru/20230612/omsk-1877597746.html

В Омске открылся центр помощи участникам СВО

В Омске открылся центр помощи участникам СВО - РИА Новости, 12.06.2023

В Омске открылся центр помощи участникам СВО

Первый в России межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО открылся в Омске, рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" глава региона... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T09:30

2023-06-12T09:30

2023-06-12T09:30

специальная военная операция на украине

общество

россия

омск

донбасс

виталий хоценко

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ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Первый в России межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО открылся в Омске, рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о важном" глава региона Виталий Хоценко.Центр создан для поддержки воинов, которые служат в зоне СВО, и жителей Донбасса. Здесь формируются грузы для отправки — тактическое вооружение, медикаменты, предметы первой необходимости. Первый гуманитарный груз из Омского межнационального гуманитарного центра уже отправился в Белгородскую область."В День России вместе с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Вячеславовичем Бариновым и помощником полномочного представителя президента России в СФО Дмитрием Михайловичем Колозиным открыли первый в России межнациональный гуманитарный центр помощи участникам СВО", - рассказал Хоценко.Над созданием центра трудились люди разных национальностей и религиозных конфессий. Первую первую фуру с помощью сформировали за 1,5 дня. В Белгород отправили продукты питания, питьевую воду, средства гигиены, одежду и другие необходимые вещи.

https://ria.ru/20230610/gumpomosch-1877412289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, омск, донбасс, виталий хоценко