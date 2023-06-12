ВСУ продолжают обстрелы зоны затопления в Херсонской области
Власти Новой Каховки: ВСУ продолжают обстрелы зоны затопления в Херсонской области
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСело Корсунка Новокаховского района Херсонской области
Село Корсунка Новокаховского района Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать города и села на левобережной части Херсонской области, попавшие в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает администрация Новокаховского городского округа.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки зафиксировано множество ударов из ствольной артиллерии. Под обстрелы попали: Кардашинка, Крынки, Алешки, Песчановка, Васильевка, Новая Каховка, Каховка, Старая Збурьевка. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов - Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.