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ВСУ продолжают обстрелы зоны затопления в Херсонской области

ВСУ продолжают обстрелы зоны затопления в Херсонской области - РИА Новости, 12.06.2023

ВСУ продолжают обстрелы зоны затопления в Херсонской области

Украинские войска продолжают обстреливать города и села на левобережной части Херсонской области, попавшие в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:31

2023-06-12T11:31

2023-06-12T11:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать города и села на левобережной части Херсонской области, попавшие в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает администрация Новокаховского городского округа. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. За минувшие сутки зафиксировано множество ударов из ствольной артиллерии. Под обстрелы попали: Кардашинка, Крынки, Алешки, Песчановка, Васильевка, Новая Каховка, Каховка, Старая Збурьевка. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов - Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230612/evakuatsiya-1877580799.html

херсонская область

новая каховка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины