https://ria.ru/20230612/obstrel-1877666522.html

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 12.06.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:19

2023-06-12T17:19

2023-06-12T17:19

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.25 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с Петровским районом. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230602/boynya-1875674500.html

https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1874754989.html

донецк

макеевка

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донецк, макеевка, вооруженные силы украины