https://ria.ru/20230612/obstrel-1877662789.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 12.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска с 14.35 по 15.25 выпустили 28 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:36

2023-06-12T16:36

2023-06-12T16:36

специальная военная операция на украине

донецк

в мире

горловка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска с 14.35 по 15.25 выпустили 28 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Позже в 15.15 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а затем в 15.25 еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. Горловку украинские войска обстреляли в 14.40, выпустив по ней семь снарядов калибром 152 миллиметров, а затем и в 15.00, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230612/kontrataka-1877638293.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк