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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 12.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/obstrel-1877662789.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 12.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска с 14.35 по 15.25 выпустили 28 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:36
2023-06-12T16:36
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
горловка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска с 14.35 по 15.25 выпустили 28 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Позже в 15.15 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а затем в 15.25 еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. Горловку украинские войска обстреляли в 14.40, выпустив по ней семь снарядов калибром 152 миллиметров, а затем и в 15.00, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230612/kontrataka-1877638293.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
донецк
горловка
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донецк, в мире, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 28 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска с 14.35 по 15.25 выпустили 28 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Позже в 15.15 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а затем в 15.25 еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Горловку украинские войска обстреляли в 14.40, выпустив по ней семь снарядов калибром 152 миллиметров, а затем и в 15.00, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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