https://ria.ru/20230612/nasledie-1877584097.html

Кинолог отметил важную роль собаководства в культурном наследии России

Кинолог отметил важную роль собаководства в культурном наследии России - РИА Новости, 12.06.2023

Кинолог отметил важную роль собаководства в культурном наследии России

Отечественное собаководство имеет многовековую историю, тысячи российских заводчиков вкладывали весь опыт и знания в создание и развитие каждой из пород,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T03:21

2023-06-12T03:21

2023-06-12T03:21

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

япония

турция

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Отечественное собаководство имеет многовековую историю, тысячи российских заводчиков вкладывали весь опыт и знания в создание и развитие каждой из пород, поэтому по степени важности для культурного наследия страны их можно сравнить с музыкальными и литературными произведениями, рассказал РИА Новости в День России президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Результат трудов наших российских кинологов тесно связан с нашей историей. Ведь собаки были всегда с нами: помогали на охоте, помогали пасти оленей и домашний скот, служили средством передвижения народам Севера, охраняли двор. Все эти собаки разные, самобытные, каждая порода отражает историю страны, родного края и народов, которые повлияли на ее формирование", - сказал Голубев. "Порода собак - это такое же уникальное живое культурное наследие, как музыка или литература. Это часть нас, часть нашего жизненного багажа, часть того, что досталось нам от предков и обязывает нас передать (это) потомкам", - добавил он. Часть культуры этносаПо его словам, национальные породы, как и народные традиции, отражают яркие моменты жизни людей, их восприятие окружающего мира, а также знания предков, которые передаются из поколения в поколение. "С точки зрения собаководства, каждая национальная порода собак является частью культуры своего этноса. Породы собак многонациональной России для всех кинологов - это историческое наследие, которое нельзя утратить", - подчеркнул Голубев. "Порода собак обладает всеми признаками культурного наследия: это и тщательно собранный и сохраняемый генофонд, и результат труда и знаний селекционеров, и традиции племенной работы, и преемственность поколений собаководов, работающих с породой в определенные исторические периоды", - отметил кинолог. Он рассказал, что во многих странах национальные породы собак имеют официальный статус национального культурного наследия и находятся под защитой государства. Так, в Японии кинологическая организация Nippo на протяжении практически 100 лет ведет регистр шести коренных пород: акита, хоккайдо, каи, кисю, сикоку, сиба. Туркменский алабай официально признан национальным достоянием в Туркменистане, а турецкий кангал даже изображен на национальной валюте и почтовых марках Турции. В Венгрии существуют законы о сохранении национальных пород, а в Южной Корее специальная служба контролирует регистрацию, выращивание и приобретение щенков породы чиндо. Старейшие и современныеКак рассказал президент РКФ, в России более двадцати отечественных пород и породных групп, признанных на национальном и международном уровне. Одиннадцать из них официально признаны Международной кинологической федерацией, а двенадцатая - русский охотничий спаниель - в настоящее время проходит процедуру признания. На очереди - русская гончая, одна из старейших охотничьих пород, первые описания которой датируются началом XVI века, добавил он. Эксперт отметил, что дольше всего на территории нашей страны известны пастушьи и скотогонные собаки, а также лайки. Среди первых кинолог назвал хотошо (бурятскую собаку), кавказскую овчарку, среднеазиатскую овчарку (алабая) и южнорусскую овчарку, которые всегда сопровождали человека, а также помогали охранять стада и жилища. Большинство аборигенных собак севера, таких как восточносибирская, западносибирская, русско-европейская и карельская лайки, по его словам, можно отнести к универсальным охотничьим собакам, способным охотиться на дичь различных размеров. Самоедская собака, якутская и ненецкая оленегонная лайки к тому же отлично работают в упряжке. "В царской России на высоком уровне была культура охотничьей кинологии, поэтому популярностью пользовались борзые, гончие, спаниели. Развитие охотничьего собаководства связано с Императорским домом и русским дворянством, которое не только активно участвовало в охоте, но и способствовало созданию охотничьих хозяйств, развивало охотоведение", - добавил Голубев. К появившимся в то время отечественным охотничьим породам он отнес русскую гончую, русскую пегую гончую, русскую псовую борзую, русского охотничьего спаниеля, хортую борзую, южнорусскую степную борзую. Кинолог отметил, что после Великой Отечественной войны государством была поставлена задача вывести отечественные породы собак, специально предназначенные для службы в армии и правоохранительных органах. Так на свет появились восточно-европейская овчарка, московская сторожевая и русский черный терьер. При выведении последнего требовалось получить новую породу служебных и караульных собак, которая выдерживала бы лютые морозы, хорошо поддавалась дрессировке и обладала устрашающей внешностью, уточнил Голубев. Он также рассказал, что в середине 70-х годов прошлого века была начата работа по выведению шалаек – гибрида ненецкой лайки с шакалом. Селекционеры добились сочетания лучших качеств обоих предков: наряду с неприхотливостью и способностью работать при температуре от минус 70 до плюс 40 градусов, шалайки хорошо управляемы и обладают экстраординарным нюхом. Это позволяет использовать их как поисковых собак в полиции, службах безопасности аэропортов, армии. "Со временем рабочие качества животного стали отходить на второй план, люди хотели заводить себе собак-компаньонов. К таким собакам можно отнести собак породы русская салонная собака, русская цветная болонка, русский той", - рассказал о более поздних тенденциях президент РКФ. Кроме того, по словам Голубева, в 2023 году после переговоров с представителями ученого сообщества было принято решение о создании комиссии, которая должна изучить поголовье и составить стандарт малоизвестной и малочисленной отечественной породы - тувинской овчарки. Также планируется наладить учет поголовья, чтобы помочь республике Тыва сохранить эту породу. "Так что, безусловно, хочется отметить, что племенное дело и селекция - процесс непрерывный", - подытожил Голубев.

https://ria.ru/20230604/klichki-1876022823.html

https://ria.ru/20230409/kinolog-1864025299.html

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия, япония, турция